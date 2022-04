SERVIDORES REALIZAM REPARO DE ADUTORA EM TRAVESSIA AÉREA

Na manhã de quarta-feira (27), servidores do SAAE realizaram um reparo de emergência na terceira adutora de água bruta, que transporta a água captada do Rio Mogi Guaçu até a ETA (Estação de Tratamento de Água), no Loteamento Residencial do Bosque.

A tubulação de 500mm apresentou um vazamento no trecho de travessia aérea, onde estava o registro de descarga da rede. Os servidores colocaram um torniquete para cessar o vazamento até que seja possível colocar novamente o registro no lugar.

Enquanto o trabalho estava sendo executado, as outras duas adutoras, de 400mm cada, estavam em funcionamento, não ocasionando prejuízos ao abastecimento do município.