Sesc Campinas terá lançamento do livro “Além da Commedia Dell’Art: A Aventura em um Barracão de Máscaras”

O Sesc Campinas recebe a partir desta quarta-feira, 14 de junho, uma série de atividades a contar do lançamento do livro “Além da Commedia Dell’Art: A Aventura em um Barracão de Máscaras”, da diretora e pesquisadora teatral Tiche Vianna, uma das fundadoras do Barracão Teatral e especializada na linguagem de máscaras teatrais. O lançamento integra o projeto “Literatura em Ação” e envolve outras três atividades: uma aula espetáculo, um workshop e uma apresentação do espetáculo O Ponto Alto da Festa (confira a programação abaixo).

Segundo Tiche, o livro é uma síntese dos 20 anos de trabalho de pesquisa que ela desenvolve no Barracão, da máscara enquanto linguagem para a formação do ator. É o primeiro de sua autoria, é resultado da tese de doutorado que defendeu na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2017.

“Na época, a Editora Perspectiva não estava publicando teses. Mas, depois o fundador da editora, Jacó Guinsburg, que já faleceu, mostrou interesse em publicar uma obra sobre o trabalho com máscaras teatrais ocidentais, escrita por uma brasileira. Apesar do texto da tese não ser no formato acadêmico mais pesado por tratar do fazer artístico, ele me pediu para ajustar o texto, para torná-lo mais leve e acessível ao público em geral”, informa a diretora/escritora.

Tiche Vianna investiga as máscaras ocidentais do teatro popular urbano, partindo do estudo da commedia dell’arte e suas atualizações, na construção de um procedimento para a formação técnica e para a autonomia da criação de artistas da cena. O livro é a síntese desse material recolhido ao longo dos anos, de princípios e conceitos que regem a máscara teatral ocidental do ponto de vista pedagógico e como linguagem cênica.

Aula Espetáculo

No dia 14 de junho, às 20h, haverá a “Aula Espetáculo”, ou seja, uma aula prática usando um ator como referência de imagem e expressão, de forma a ilustrar os conceitos abordados no livro.

“O propósito é tornar mais palatável o entendimento do processo. Fazer uma livre junção da pesquisa com a minha trajetória de vida”, aponta Tiche. Ela explica que escreveu o livro como se estivesse conversando com o público, dando uma aula. Na atividade ela conta com a participação do ator Miguel Rosa. Após a apresentação, a autora bate um papo com o público sobre o lançamento.

Workshop

No dia 21 de junho, como desdobramento do projeto, será realizado “Workshop”, ou como as próprias palavras de Tiche, a experimentação prática dos principais conceitos abordados na obra “Além da Commedia Dell´Arte: A Aventura em um Barracão de Máscaras”.

A atividade será por meio de alguns dos procedimentos indispensáveis para fazer da máscara teatral uma ferramenta potente para a atuação cênica e para a dramaturgia de um corpo expressivo em suas relações. “Será uma vivência sobre o que são as máscaras teatrais”.

O Ponto Alto da Festa

O projeto se completa com a apresentação do espetáculo “O Ponto Alto da Festa”, no dia 23 de junho. A peça é o exemplo de como os princípios abordados no livro e a potência das máscaras resultam em material artístico, estético e poético, de um teatro popular de grande elaboração, encantamento e diversão.

Na trama, em um dia de festa no Jardim Ponto Alto, Tienô e D. Zita estão enlouquecidas com os preparativos para a tão aguardada data e nem desconfiam que Melô e Messias estão tramando para boicotar a comemoração tradicional e dar lugar à festa de inauguração da Praça Ponto Alto, promovida pela ricaça excêntrica Adelaide do Rego Penteado. Muito bate-boca, quiproquó e confusão vai agitar a tarde dos moradores do Jardim Ponto Alto.

Texto e direção de Tiche Vianna, com Carol Braga, Carol Novaes, Cintia Birocchi, Fernando Fuba, Miguel Rosa e Ulisses Júnior no elenco. Produção: Barracão Teatro. Criação e confecção de máscaras: Esio Magalhães; direção musical: Marcelo Onofri.

Tiche Vianna conta que já fez o lançamento do livro na SP Escola de Teatro, na capital paulista, seguido da Aula Espetáculo. Mas, aqui, o projeto é mais abrangente. Esta é a primeira obra sobre máscaras ocidentais de teatro escrita por uma autora brasileira.

Serviço:

Evento: Aula Espetáculo

Data: 14 de junho (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc Campinas – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim

Mais informações: retirada de ingressos limitados, na Loja Sesc, no dia da atividade, a partir das 18h

Evento: Workshop

Data: 21 de junho (quarta-feira)

Horário: das 18h às 21h30

Local: Sesc Campinas – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim.

Mais informações: Sala de Atividades 4. Grátis. Indicação para maiores de 16 anos. Inscrições limitadas no local a partir dos 30 minutos que antecedem a atividade

Evento: O Ponto Alto da Festa

Data: 23 de junho (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc Campinas – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim