Sesi abre inscrições para aulas gratuitas de tênis de quadra para crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos

O Serviço Social da Indústria (Sesi) de Mogi Guaçu está com

inscrições abertas para aulas gratuitas de tênis de quadra para

crianças e adolescentes com idade entre 7 e 15 anos. As vagas são

limitadas e estão sendo disponibilizadas pelo Programa Atleta do Futuro

(PAF) em parceria com a Prefeitura de Mogi Guaçu por meio da Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

As aulas serão no CAT Sesi Mogi Guaçu, no Jardim Veneza, às

terças-feiras e começam a partir do dia 21 de março. É importante

destacar que a criança e o adolescente não precisam ter raquete e

bolinha, pois o material será fornecido pelo Sesi.

O PAF tem 30 anos de história e como intuito promover a formação e

cultura esportiva, tendo como proposta de contribuir para a garantia do

direito de acesso ao esporte de qualidade e ao desenvolvimento integral

dos participantes.

Para confirmar a vaga, os pais ou responsável pelo aluno deve fazer a

inscrição online _(links abaixo)_ e para concluí-la precisa

comparecer à secretaria do CAT Sesi Mogi Guaçu para assinar a ficha de

inscrição, o que pode ser feito no primeiro dia de aula. Quem preferir

também pode efetuar a inscrição na secretaria do CAT.

Turmas

_Tênis 1__ _

_7 e 8 anos – terça-feira / 8h às 09h30 __ _

_https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-177611/Tenis_ [1]_ _

_ __ _

_Tênis 2__ _

_9 e 10 anos – terça-feira / 9h30 às 11h __ _

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-177615/Tenis

Tênis 3

11 e 12 anos – terça-feira / 13h00 às 14h30

_https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-177623/Tenis_ [3]_ _

_Tênis 4__ _

_13 a 15 anos – terça-feira / 14h30 às 16h __ _

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-177616/Tenis