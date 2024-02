Sesi Mogi Guaçu sedia “Encontro de Negócios” organizado pelo Ciesp Campinas

Evento será aberto às empresas da região. Inscrições estão abertas

O CAT Sesi Mogi Guaçu sediará o “Encontro de Negócios” evento organizado pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) – Regional Campinas. O encontro vai acontecer no dia 21 de março, com início às 9h, e será aberto às empresas da região que devem fazer a inscrição no site do Ciesp https://www.ciespcampinas.org.br/site/agenda/eventos/2879/2024/03/encontro-de-negocios–mogi-guacu/

O objetivo do evento é ampliar as oportunidades de negócios, conhecer novos fornecedores, gerar networking e dar visibilidade às empresas dentro do contexto do desenvolvimento econômico regional.

O Sesi, por exemplo, apresentará o portfólio de serviços em SST (Segurança e Saúde no Trabalho). “O Sesi-SP tem uma gama de serviços que podem contribuir com a produtividade da empresa e construção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável”, mencionou a diretora do CAT Sesi Mogi Guaçu, Stéphanie Helena Mariano.

Stéphanie também ressaltou a importância da parceria com o Ciesp “será gratificante recebermos esse evento que será bastante positivo para os participantes”.

Além do Sesi, apoiam o evento a Prefeitura de Mogi Guaçu e Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu.