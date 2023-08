Sesi Mogi Guaçu terá palestra para representantes de indústrias

Gestão Efetiva de Compliance de Saúde e Segurança do Trabalho” será tema de uma palestra no CAT Sesi Mogi Guaçu no dia 24/08 (5ª feira), às 09h. O assunto será abordado pelo orientador técnico de Saúde e Segurança no Trabalho, Renato Rocha Canno, do departamento de Supervisão de Saúde e Segurança na Indústria do Sesi-SP e terá como público-alvo representantes do setor industrial da região de Mogi Guaçu.

Um dos objetivos é orientar os participantes sobre a importância do e-Social, projeto do Governo Federal que objetiva unificar o envio de informações pelo empregador sobre questões trabalhistas, previdenciárias e tributárias.

Serviço

Palestra: Gestão Efetiva Compliance de Saúde e Segurança do Trabalho

Dia: 24/08

Horário: 09h

Local: CAT Sesi Mogi Guaçu