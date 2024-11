Sesi-SP é vice-campeão brasileiro interclubes sub-16

Competição ocorreu em João Pessoa

O atletismo de São Paulo foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixas Sub-16, realizado no fim de semana na Vila Olímpica Parayba, em João Pessoa. Na categoria, que é uma das mais disputadas do atletismo nacional, a equipe do Sesi-SP ficou com o vice-campeonato no geral de pontos, ao totalizar 86, 5 pontos.

A AD Centro Olímpico ficou em quarto, com 74 pontois, e a ORCAMPI em sexto, com 63 pontos. O título geral foi da AABB Atletismo Cascavel. A ORCAMPI ainda ficou com o terceiro lugar no geral feminino. Destaque também para outras nove equipes filiadas à Federação Paulista de Atletismo que pontuaram na competição.

No quadro de medalhas, o estado ficou em terceiro no geral, com os atletas paulistas conquistando 16 medalhas, sendo quatro de ouro, seis de prata e seis de bronze, ficando na terceira colocação. O estado ainda foi terceiro colocado no número de medalhas no feminino.

“Parabenizo a todos os clubes e atletas filiados á FPA participantes do Brasileiro Sub-16. Destacamos o SESI, vice-campeão Geral, e ORCAMPI, 3º colocado no feminino, além de ADECO, ECPG, APA, ATHLON, ADC/SBC, GEAB, SPFC, ASPMP e ITAPIRA, equipes que pontuaram na competição. Bom retorno a todos e todas”, destaca o presidente da FPA, Joel Oliveira.