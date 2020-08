Sessão da Câmara é marcada por projetos de lei do executivo e indicações dos vereadores

Os 9 vereadores de Holambra participaram nesta segunda-feira, 10 de agosto, da 19 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Em sessão tranquila e sem a presença do público devido a pandemia, foram apresentadas seis indicações do legislativo e dois projetos de lei do executivo.

O Vereador Jesus Aparecido de Souza solicitou a manutenção dos pontos de ônibus do município em especial na HBR -317, próximo ao sítio do André Boersen. Já a representante Jacinta Elizabeth van den Broek Heijden pediu a instalação de bicicletários no mobiliário urbano de nossa urbe e indicou a inauguração do Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink.

Naiara Regitano Hendrikx solicitou a troca dos bancos e manutenção da Praça das Rosas e ainda, a mudança no trânsito de trecho da Rua Jorge Latour. A próxima sessão acontece no dia 17 de agosto, às 19h no Plenário Municipal e pode ser acompanhada online através do site http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra.

Do executivo

A sessão recebeu ainda a apresentação de dois projetos de lei de autoria do executivo, um deles denomina vias públicas no município no loteamento “Residencial Van Den Broek”, no bairro Imigrantes, e o outro dá nome a parte da Estrada Municipal HBR 10 como “Prolongamento da Avenida das Tulipas e denomina parte da Estrada Municipal HBR 266 como Rua Jabuticabeiras”.