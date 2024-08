Sessão da Câmara tem novas homenagens para denominação de ruas

Elza Lastoria, João e Maria Panazzolo, Benedicto Jorge, Natal Loeiro, Argeu Volpato e Eleutério Flaibam são os nomes aprovados

A última sessão da Câmara Municipal de Amparo, dia 12 de agosto, teve na pauta a aprovação de Projetos de Lei que denominaram vias públicas nos bairros Morada da Baronesa e Vale Verde (Loteamento Residencial Vitória Régia). Confira os detalhes dos projetos:

O Projeto de Lei nº 54/2024, proposto pela vereadora Sílvia Forato (PT), vai denominar uma rua no bairro Morada da Baronesa com o nome da amparense Elza Aparecida Lastoria Guidi. “Podemos dizer que Dona Elza cresceu junto com o distrito de Três Pontes, envolta na economia local, em atividades relacionadas ao curtume, à olaria e à agropecuária. Casou-se com Roberto Nicolau Guidi, estudou e trabalhou na área da enfermagem no antigo Sanatório Ismael e na Santa Casa Anna Cintra de Amparo. Após uma vida de extrema dedicação à família, à comunidade e, também, à Igreja São Benedito, infelizmente Dona Elza faleceu num trágico acidente de carro”, diz a justificativa que conta a história da homenageada.

De autoria do vereador Pastor Elson Batista (PSD), os Projetos de Lei nº 55/2024 e 63/2024 homenageiam pai e filha, João Panazzolo e Maria Panazzolo, com nomes nas ruas 5 e 1, respectivamente, do Loteamento Residencial Vitória Régia. Filho de imigrantes italianos, João foi o único dos cinco irmãos que nasceu no Brasil – e, em Amparo. “A história do Sr. João Panazzolo inicia-se já em sua infância, aos sete anos, na lida com seus pais que trouxeram a experiência em cultivo de frutas, produção de vinho entre outros. Aqui, trabalhavam em plantações de café, tendo como uma das fazendas protagonistas da história da família, a fazenda Borgarelli. Após a separação da família por volta do ano de 1945, João, esposa e filhas adquiriram o Sítio São Sebastião, no bairro do Martírio, e trabalharam por anos em cultivo de milho, feijão, arroz e tomate. Através de grandes esforços manuais, contribuiu para comunidade local no passado, sendo justo e devido o reconhecimento através dessa homenagem”, declarou o vereador.

Já Dona Maria, era a filha mais velha de João e, ao lado de suas irmãs Luiza e Hermínia, colaborou com o trabalho braçal da família no sítio São Sebastião, que tinha produção de frutas, laticínios, produtos da suinocultura, ovos, aves, etc. “Uma mulher íntegra, cumpridora de seu dever como cidadã, como mãe, é digna de ter seu nome eternizado em nosso município”, finalizou Elson.

O Projeto de Lei nº 56/2024, foi proposto pelo vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – MDB) e vai denominar Benedicto Jorge a rua 6 do Loteamento Residencial Vitória Régia. De acordo com Carlitinho, Sr. Benedicto é um amparense que trabalhou por 44 anos na Fiação Amparo, passando por diferentes funções e cargos, com muita dedicação e profissionalismo. “Chegou ao cargo máximo de gerente do Departamento Técnico Mecânico e aposentou-se. Depois, de forma voluntária, passou a cuidar de instituições como a Santa Casa Anna Cintra, fiscalizando reparos e consertos de pedreiros e eletricistas. Também foi sócio fundador do Lions Club de Amparo e sócio benemérito do Sanatório Ismael. Por ser este homem de honra, de caráter, fiel e ético em suas condutas, presto esta homenagem”, justifica o vereador.

A rua 11 do Loteamento Residencial Parque Julieta, receberá o nome de Francisco Natal Loeiro, depois da aprovação do Projeto de Lei nº 59/2024. O vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – MDB) também é o autor da proposta e contou trechos da vida do homenageado. “Formado em marcenaria, na então Escola Industrial João Belarmino (Liceu), junto com seu colega de classe Joaquim Couceiro, partiram para a cidade de São Bernardo do Campo, onde se firmaram cada um no seu setor. Isso fez com que diversos amigos aqui de Amparo fossem também para São Bernardo do Campo. Uma de suas duas filhas, a Maria Eli, voltou para Amparo e aqui se aposentou como professora e foi voluntária na diretoria da Sociedade Guarda Mirim de Amparo e da entidade filantrópica Associação Damas de Caridade”, diz o texto.

O vereador Farlin Conrado (MDB) é o autor do Projeto de Lei nº 60/2024, que propõe o nome de Argeu Volpato para a rua 4 do Loteamento Residencial Vitória Régia. Nascido em Pedreira, Argeu casou-se com Natalina Lemersi, em Amparo, mas mudou para São Paulo em 1966, onde ficou por quase 10 anos. “Retornou para Amparo, estabeleceu-se no distrito de Três Pontes, trabalhou no abatedouro e, depois, com a Família Piffer, iniciou sua jornada política. Em 2001 foi nomeado subprefeito do distrito de Três Pontes, e também nesse período elegeu-se vereador. Atuou nos setores da educação, saúde e cultura, manutenção do sistema viário, limpeza urbana, vigilância sanitária, festas e eventos – com destaque para o Dia das Crianças e a festa de São Roque. No esporte, levou para o distrito campeonatos de futebol, bocha, malha e a criação da escola infantil de futebol”, é o resumo da história de Argeu.

Eleutério João Flaibam também foi homenageado na sessão do dia 12 de agosto. Na presença dos filhos Cláudia, Denilson e Aguinaldo foi aprovado o Projeto de Lei nº 61/2024, de autoria da vereadora Rosa Montini (União), que sugeriu seu nome para a rua 7, do bairro Morada da Baronesa. Em sua argumentação, Rosinha explica que Eleutério é um homem cuja vida foi tecida com fios de trabalho árduo e dedicação familiar. “Desde tenra idade, aprendeu o valor do esforço ao lado de seu pai, Pedro, ajudando na lavoura de café. Em 1953, mudou-se para Amparo, onde o destino os levou a estabelecer o que hoje é conhecido como parte do Jardim das Orquídeas. Nessa época, Eleutério e seus irmãos trabalhavam numa tecelagem e, com o tempo, por volta de 1962, abriram sua própria tecelagem. A transição para a confecção de roupas para bebês foi um novo capítulo, após o fechamento da tecelagem em 1995. Faleceu em 2014, deixando um legado de trabalho árduo, perseverança e amor pela família para toda nossa comunidade”, diz o texto do Projeto.