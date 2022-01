Sessão de cinema gratuita nesta quarta em Holambra

Longa “Sing – Quem canta seus males espanta” será exibido na Biblioteca Municipal

A primeira sessão de cinema gratuita do mês de janeiro, nesta quarta-feira (12). O longa “Sing – Quem canta seus males espanta” será exibido na Biblioteca Municipal.

O projeto acontece por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por exibição com agendamento antecipado em caráter de recomendação. Ele pode ser feito por meio do telefone (19) 3802-4423 ou presencialmente.

A animação “Sing” conta a história do coala Buster, que decide criar uma competição de canto para salvar um teatro da falência. A disputa movimenta toda a cidade ao oferecer um grande prêmio em dinheiro para o vencedor.

O mês de janeiro ainda terá outras duas sessões gratuitas, nos dias 19 e 26. As exibições acontecem sempre às 19h e é recomendável o agendamento antecipado dos lugares.