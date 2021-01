Sessão Solene de Posse de Leandro Lolli e Ana Brandão foi realizada com público reduzido e restrita a convidados

A Sessão Solene de Posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeita eleitos foi realizada no dia 1º de janeiro, às 10 horas, no Plenário XVI de Agosto. Conforme determina a legislação, o evento foi realizado pelo Legislativo Municipal e a condução dos trabalhos feita pelo parlamentar com a maior votação na última eleição, no caso, o vereador reeleito Antônio Carlos Cavalaro (Preto Eventos/DEM). Para preservar a saúde de todos os presentes, a cerimônia foi restrita aos eleitos, aos servidores da Casa de Leis e a um número reduzido de convidados, com o prédio fechado ao público. A medida visa atender as recomendações sanitárias e as regras de distanciamento social em razão da pandemia do coronavírus.

A Sessão foi transmitida ao vivo pelo site da Câmara e Facebook. Após o juramento de posse, os vereadores elegem a nova Mesa Diretora da Casa de Leis, que comandará os trabalhos do Legislativo no biênio 2021-2022. Durante a Sessão Solene tomaram posse o prefeito João Leandro Lolli, a vice-prefeita Ana Cristina Brandão Ferreira e os vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal

Vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal

-Sr. Adalberto Bergo Filho

-Sr. Alfredo Aparecido de Souza

-Sra. Ana Claudia Leite Ferrari

-Sr. Antonio Carlos Cavalaro

-Sra. Claudia Aparecida Pinho Lalla

-Sr. Ednei Rodrigues Silva

-Sr. Edson Gonçalves Santana

-Sr. João Marcos Bazani

-Sr. José Roberto Ferreira Brandão

-Sra. Maria Aparecida Gagliardi

-Sr. Valdemir Lopes da Silva