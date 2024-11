SETE MEDALHAS PARA A FREE PLAY EM ARARAS

Equipe mogimiriana conquistou quatro ouros, duas pratas e um bronze no Torneio Regional realizado pela 2ª Região da FAP

A Academia Free Play Sports levou 13 atletas ao Torneio Regional Pré-mirim a Petiz, realizado no sábado (9), na Associação Atlética Ararense, em Araras (SP). A delegação, chefiada pelo coordenador técnico Ricardo Antônio Martiniano, teve ainda a presença do técnico Murilo Cecato Barboza e de Susana Maria Coradi Martiniano, retornou para Mogi Mirim com sete medalhas.

Foram conquistadas quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze. Destaque para Rafael Henrique Brito Vidolin, da categoria mirim 2 (nascidos em 2014), que foi ouro nas três provas que disputou. Ele venceu os 50 livres, os 50 borboleta e os 50 costas.

Na mesma categoria, João Marcos Tagliaferro Spitti foi o quarto colocado nos 100 livres, o 11º nos 50 livres e o 14º nos 100 medley. Helena Guardia Vilhena fechou na nona posição nos 50 costas, na 13ª nos 50 peito e na 21ª nos 50 livres. Ambos nadaram para os melhores tempos da vida em todas estas provas. Ainda na mirim 2, José Gabriel Colla de Oliveira foi o 10º colocado nos 50 peito, o 11º nos 50 costas e o 18º nos 50 livres (prova em que nadou abaixo de sua melhor marca anterior).

O quarto ouro da Free Play veio com Gabriel Davoli Tomaz, nos 50 peito da petiz 2 (nascidos em 2012). Ele ainda foi o oitavo nos 50 livres e o nono nos 100 livres, baixando suas marcas em ambas. Maria Fernanda de Carvalho foi a sétima nos 100 livres, a oitava nos 50 livres (prova em que igualou sua melhor marca da vida) e a 12ª nos 100 costas. Ainda na petiz 2, sétima posição para Beatriz Garros nos 200 peito, 16ª nos 100 livres (nadou para o melhor tempo da vida) e a 18ª nos 50 livres.

As demais medalhas da equipe na competição foram registradas por Isabella Montera Polettini, na petiz 1 (nascidos em 2013). A nadadora foi medalha de prata nos 200 livres (fez o melhor tempo da vida) e nos 400 livres, além de ter faturado o bronze nos 50 livres. Na mesma categoria, Pedro Matheus Tagliaferro Spitti ficou com o sexto lugar nos 50 peito, o 18º nos 100 livres e o 25º nos 50 livres. Já Benjamin Lana Vieira Cavalcante foi o 13º nos 50 peito e o 26º nos 50 livres.

Para fechar, na pré-mirim (nascidos em 2016, 2017 e 2018), Arthur Aleixo Marson terminou em 12º nos 25 costas, em 14º nos 25 borboleta e em 18º nos 25 livres, baixando suas marcas anteriores. Beatriz Venâncio Alves Pereira também reduziu seus tempos, ficando em 15º lugar nos 25 costas, 19º nos 25 peito e 23º nos 25 livres. Já Helena Cecato Barboza Reis Pires nadou para a 16ª posição nos 25 borboleta, a 18ª nos 25 peito e a 22ª nos 25 livres.

“O pessoal nadou muito bem. Tivemos muitos ‘melhores tempos da vida’, o que é muito legal, principalmente para o pessoal que está vivendo seus primeiros ciclos de competição. Além disso, as medalhas sempre nos orgulham e mostram um caminho legal para seguir em busca da melhora constante no desempenho”, destacou Martiniano.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Central Beauty Supermercado de Cosméticos e Macaúbas Eco Restaurante; e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.