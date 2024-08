Setor de alimentação da Região Metropolitana de Campinas (RMC) tem sexto mês seguido de saldo positivo na geração de empregos

Em julho, bares e restaurantes abriram 54 novo postos; no ano, acumulado soma 506 vagas criadas

Campinas, 28 de agosto de 2024 – Mesmo com retração no número de contratações em relação a junho, o setor de alimentação fora do lar criou no mês de julho 54 novos postos de trabalho com carteira assinada nas 20 cidades que integram a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Foram 2.985 admissões no mês passado, contra 2.931 admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta quarta-feira (28). Foi o sexto mês seguido de geração de novos postos nos bares e restaurantes.

Segundo os dados do Caged, o número de contratações formais no grupo de alimentação em julho foi superior na comparação com junho (2.885), o mesmo ocorrendo com as demissões (2.931, contra as 2.715 de junho).

Dos 20 municípios que integram a RMC, no mês passado 11 tiveram saldo positivo, contra 12 de junho. A cidade com maior saldo foi Paulínia (28), seguida por Jaguariúna (18), Indaiatuba (17), Santo Antônio de Posse (11), Itatiba (8), Campinas e Hortolândia (7).

Dentre as seis cidades com saldo negativo, Holambra registrou redução de 51 postos, seguida por Santa Barbara D´Oeste (13),Americana e Nova Odessa (3), Cosmópolis (2) e Morungaba (1). As demais tiveram saldo zero.

No acumulado de sete meses, com exceção de janeiro, são seis meses com saldo positivo no setor de bares e restaurantes, com 506 postos gerados no acumulado do ano.

André Mandetta, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas diz que o número de admissões e demissões reforça a força do setor de alimentação dentro da economia, tanto regional como nacional. “Existe uma rotatividade muita alta de pessoas nos bares e restaurantes, o que é uma dificuldade para o setor em retor pessoas”, diz ele. “Hoje, temos cerca de 12 vagas disponíveis somente na Região Metropolitana de Campinas”, acrescenta.

Em julho. o Banana Café Campinas registrou 3 novas contratações. No ano, a casa já soma seis novos contratados com carteira assinada. “A tendência é de aumentarmos esses números no segundo semestre, já de olho no movimento do final de ano”, conta André Biazzo, sócio do Banana Café.

O bar Dom Brejas, também de Campinas, vem ampliando o quadro de funcionários desde o início do ano. “Começamos o ano com 31 colaboradores e hoje temos 50, com nove vagas preenchidas somente em julho”, conta Dino Ramos, sócio da casa. “Ainda temos vagas e as contratações devem ser intensificadas para o final do ano”, conta.

A Rede Vitória Hotéis, que administra restaurantes como Bellini, Kindai, Vitorino e Vick Pizza & Cozinha, gerou nove novos empregos formais em julho nas cidades de Campinas, Indaiatuba e Paulínia, onde tem restaurantes. Segundo Marcos Brocchi, Diretor de Qualidade e Compliance da rede, somente o setor de Alimentos e Bebidas ainda conta com 21 vagas para serem preenchidas.