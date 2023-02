Setor de flores celebra o Valentine´s Day como o Dia do Amor e da Amizade

Desde 2021, o Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura – tem incentivado toda a cadeira da floricultura nacional – do produtor ao lojista – a comemorar a data, como já acontece em vários países. A orientação é para que as campanhas sejam direcionadas para as relações importantes, destacando todas as formas de amor, sejam elas entre pais e filhos, parentes, amigos ou nas relações de trabalho.

No caminho para consolidar o Valentine´s Day no calendário brasileiro de datas especiais, o setor nacional de flores e plantas ornamentais procura unir toda a cadeia com orientações para a realização de campanhas institucionais que incentivem homenagens a “todas as formas de amor” no dia 14 de fevereiro. O Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura – considera a data como uma excelente oportunidade para que as pessoas expressem suas afeições a alguém especial e que mereça ser lembrado, como já acontece em diversos países.

“O Brasil, como os demais países latinos, se encaixa perfeitamente na celebração desta data como o ‘Dia do Amor e da Amizade’. Também somos um povo simpático, atencioso, afetuoso e carinhoso com aqueles que nos cercam. Por isso, queremos aproveitar para valorizar e celebrar essas relações que são essenciais para a nossa vida”, explica o presidente do Ibraflor, Kees Schoenmaker.