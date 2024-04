Setor de oncologia do Hospital Municipal completa 30 anos de serviços prestados à população

O setor de oncologia do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos completa neste domingo, dia 28 de abril, 30 anos de serviços prestados à população de Mogi Guaçu e região. Muitos foram os avanços durante esse tempo tendo o paciente como principal incentivador de toda a equipe que atua no setor de oncologia.

As atividades da oncologia foram iniciadas em 28 de abril de 1994 sob a supervisão do então secretário Estadual de Saúde, o médico Carmino Souza, e do então secretário municipal de Saúde, o médico Joaquim Fernando Rua, juntamente com o superintendente do HM da época, o médico Carlos Eduardo de Carvalho. Nesta época, o município passou a contar com o Serviço Isolado de Quimioterapia dedicado ao tratamento de pacientes vindos da região da DRS XIV.

À época, os pacientes que necessitavam de radioterapia para serviços de referência eram encaminhados para outros municípios. Em 2009, foi solicitado o primeiro credenciamento para o serviço e, em 2014, o serviço foi credenciado como Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) focando nos tumores prevalentes, como câncer de mama, ginecológico, gastrointestinal e urológico.

Em outubro de 2023, a boa notícia veio direto do Ministério da Saúde, que confirmou que o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos teve a habilitação ampliada para Unacon com serviço de radioterapia. Vale lembrar que o serviço de radioterapia foi iniciado pelo HM em 2022 já na gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. O serviço é habilitado em radioterapia e realiza, em média, 50 cirurgias oncológicas por mês.

A Unacon de Mogi Guaçu possui 16 leitos de internação para quimioterapia e cirurgia, além de 19 leitos para quimioterapia ambulatorial, que registra uma alta rotatividade diária com uma média de 40 a 60 quimioterapias por dia. O Hospital Municipal também oferece Unidade de Terapia Intensiva, Clínica Médica e Cirúrgica e Pronto-Atendimento.

Atualmente, o ambulatório de oncologia clínica e cirúrgica atende, em média, 105 pacientes novos por mês, regulados pela Rede Hebe Camargo. A equipe de oncologia cirúrgica é composta por cinco cirurgiões e a equipe de oncologia clínica conta com cinco oncologistas clínicos, além de uma psicóloga, uma assistente social, enfermeiras e técnicos de enfermagem.

A enfermeira técnica responsável pelo setor de oncologia do Hospital Municipal é Sandra Biazotto, que está envolvida com o setor desde o início das atividades. “Realizamos um trabalho em equipe e de excelência priorizando sempre o paciente e de forma humanizada. Fazemos o melhor para o paciente nesse momento importante do tratamento”,

comentou.