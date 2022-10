Seu veículo quebrou na rodovia? Saiba o que fazer

Todo motorista precavido sabe que manter a manutenção do veículo em

dia é a melhor maneira de evitar acidentes e problemas mecânicos no

meio do percurso. Mesmo assim, é importante que todos tenham ciência e

estejam preparados sobre o que fazer, caso uma pane impeça o condutor

de prosseguir em seu trajeto.

Você sabe, exatamente, o que fazer se o seu veículo quebrar na

rodovia? Leia este artigo até o final e descubra como proceder em casos

de emergência, sem entrar em pânico.

5 dicas para você se orientar se o seu veículo quebrar na rodovia

Mantenha a calma – Mesmo se seu veículo quebrar em uma via movimentada,

procure não se apavorar. Vá para um local seguro e acione os serviços

de atendimento da Renovias. Todas as nossas rodovias são monitoradas

24h. Portanto, não se apavore e busque agir com cautela, pensando

sempre na sua segurança.

Pare em local seguro e ligue o pisca-alerta – Caso consiga estacionar o

veículo, busque fazê-lo em um local que ofereça maior segurança.

Ligar os sinais luminosos, como o pisca-alerta, também pode auxiliar o

motorista a ser visto, evitando acidentes.

Sinalize a via – Utilize um triângulo (equipamento obrigatório em

todos os automóveis) para sinalizar a via e garantir que o fluxo da via

continue seguindo normalmente, sem imprevistos. A recomendação do

Código Brasileiro de Trânsito (CBT) é que sinalização seja feita a

30 metros do carro parado na rodovia. Assim, os motoristas que passarem

pelo local, têm tempo suficiente para reduzir a velocidade e passar

pelo veículo quebrado com cautela.

Não tente consertar o veículo – Mesmo que você entenda de mecânica,

é um erro tentar consertar o veículo na rodovia. Essa atitude é muito

perigosa e pode colocar a sua vida em risco.

Informe a concessionária – Utilize os nossos telefones de emergência

para pedir socorro. Em nossa região atuamos através do número

0800-0559696, 24 horas por dia.

Procure pontos de socorro próximos – Caso você não tenha um celular

à mão para pedir ajuda, vá até um dos nossos telefones de

emergência espalhados por toda a nossa malha viária. Os pontos de

socorro conectam o usuário diretamente ao serviço de atendimento e

emergência Renovias. Lembre-se: procure manter-se no acostamento até a

chegada do carro de apoio, que avaliará a condição do veículo e o

conduzirá para um ponto seguro na via.