Sexta-feira: Início do Campeonato de Futebol Veteranos em Holambra!

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

Venha prestigiar e apoiar o esporte local nesta competição emocionante!

No coração da bela cidade de Holambra, o cenário está prestes a se tornar palco de um evento esportivo que promete agitar as noites da comunidade. É com grande entusiasmo que anunciamos o início do Campeonato de Futebol Veteranos, que dará o pontapé inicial nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, no Estádio Municipal Zeno Capato. Esta é uma oportunidade imperdível para todos, jovens e mais experientes, celebrarem juntos a paixão pelo futebol e pelo esporte local.

O Campeonato de Futebol Veteranos é uma competição que reúne atletas com 35 anos ou mais. Este torneio não apenas enaltece o esporte, mas também fortalece os laços comunitários e fomenta o orgulho de pertencer a Holambra.

O Campeonato terá início com o confronto entre Imigrantes e Rincão, marcado para às 19h. Logo em seguida, às 20h30, Jack Flores enfrentará o Real Conquista. O Estádio Municipal Zeno Capato será o epicentro de emoções, onde a habilidade dos jogadores e a energia da torcida se unirão em um espetáculo único. O melhor de tudo é que a entrada é gratuita, tornando este evento acessível a todos os holambrenses e visitantes.

O esporte desempenha um papel fundamental na construção de uma comunidade unida e saudável.

Portanto, convidamos todos os cidadãos de Holambra para se juntarem a nós nesta emocionante jornada esportiva. Traga sua família, convide seus amigos e venha prestigiar o talento e a dedicação de nossos atletas veteranos. Vamos encher as arquibancadas de apoio e celebrar o esporte local em grande estilo.