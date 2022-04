Sexta-feira Santa: confira o que abre e fecha

Na sexta-feira, 15 de abril, é feriado nacional da Paixão Cristo. O Tríduo Pascal da Semana Santa inicia com a Quinta-Feira Santa, 14 de abril. Em decorrência disso, não haverá atendimento ao público na Prefeitura e autarquias nos dias 14 e 15 de abril. O expediente volta ao normal na segunda-feira, 18 de abril, a partir das 8h. Confira como funcionarão os serviços públicos nos diferentes setores da Administração Municipal nestes dias.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas no pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, no PPA (Posto de Pronto Atendimento), no Jardim Novo II, e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Santa Marta. Na quinta-feira, 14, sexta-feira, 15, e sábado, 16 de abril, não haverá atendimento nas 21 unidades de saúde do munícipio nem vacinação contra a Influenza e Covid-19.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h com plantonistas para atendimento administrativo. As feiras livres terão atividades normais no quinta-feira, 14, e sábado, 16. É importante destacar que somente a feira livre da Vila Paraíso, que é realizada às sextas-feiras, será alterada para quinta-feira, 14, por conta do feriado da Sexta-Feira Santa.

A coleta de lixo domiciliar será realizada até a quinta-feira, 14. Portanto, os serviços não serão executados na sexta-feira, 15, e no sábado, 16. No domingo, 17 de abril, o trabalho será realizado somente na área central da cidade e na região da feira livre no Parque Cidade Nova.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Os centros esportivos permanecerão fechados na quinta-feira, 14, sexta-feira, 15, e domingo, 17. No sábado, 16 de abril, todos os centros esportivos estarão abertos.

Poupatempo

O Poupatempo terá atendimento normal na quinta-feira, das 9h às 17h. A unidade estará fechada na sexta-feira e no sábado. O atendimento retorna na segunda-feira, às 9h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.