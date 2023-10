SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER ACONTECE NO PRÓXIMO DOMINGO

Foto Ilustrativa

Apróxima rodada do Campeonato Municipal de Futebol Master em Jaguariúna, organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, já tem data marcada. Os jogos acontecerão no domingo, dia 15 de outubro.

Às 8h, no campo do Roseira de Cima, o G2 enfrenta o Dom Bosco. No mesmo horário, no Azulão, o Engra joga contra o Roseira Master. E às 10h, é a vez do S.E Roseira enfrentar o Mafia. Para quem quiser conferir e torcer por uma das equipes, a entrada é gratuita.

No último final de semana, aconteceu a quinta rodada do Campeonato. O S.E Roseira venceu o Engra por quatro a zero e o Mafia fez 11 x 1 sobre o Amigos do Floripa, enquanto que o Com Bosco ganhou de 2 a 1 do Roseira Master.

Na tabela de classificação do Campeonato Municipal de Futebol Master em Jaguariúna, o Mafia aparece em primeiro lugar com 9 pontos, seguido pelo S.E Roseira e G2, ambos com 8. Abaixo deles estão o Engra, 7, Dom Bosco, 6, Roseira Master, 4, e o Amigos do Floripa, 0.