Shopping de Mogi Guaçu promove ação especial para o Dia Internacional das Mulheres

Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, o Buriti Shopping Mogi Guaçu criou um cenário de capa de revista para que todas as mulheres possam ser fotografadas sentindo-se protagonistas de sua própria vida e confortáveis em sua própria pele.

Vai funcionar assim: a partir de sexta-feira (4), as clientes do Buriti encontrarão, ao lado da biblioteca e em frente à loja Hering, uma vitrine de loja simulando a capa da revista ‘Mulher do Ano’, com afirmações de empoderamento.

Será possível se posicionar atrás da vitrine, como em um mini estúdio de fotografia, e estampar a própria capa de revista, fazendo vários cliques para serem compartilhados nas redes sociais.

Segundo a gerente de marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu, Bruna Marcon, o objetivo da ação é fortalecer a autoestima feminina de maneira divertida e homenagear os avanços políticos, econômicos e sociais conquistados pelas mulheres ao longo da história, que são celebrados no Dia Internacional das Mulheres (8) em mais de 100 países.

“Nós queremos oferecer uma experiência divertida para mulheres de todas as idades, para que elas reforcem a própria autoestima e possam registrar e compartilhar a experiência no Instagram, por exemplo”, ressalta.

O shopping Buriti Shopping Mogi Guaçu fica na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 801 – Cidade Nova Mogi Guaçu.