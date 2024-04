Show de música eletrônica promove cultura jovem em Artur Nogueira

”Sons da Praça” acontecerá neste domingo (28), a partir das 14h, no Centro Cultural Tom Jobim

Artur Nogueira comemora 75 anos de história com mais um evento gratuito. Dessa vez, o “Sons da Praça” promete agitar a cidade com um show de música eletrônica. O evento acontecerá neste domingo (28), a partir das 14h, no Centro Cultural Tom Jobim.

A festa, que está na 3ª edição, conta com apoio da Prefeitura através da Secretaria de Cultura & Turismo, e é organizada por Caique Fuentes e Ivan Jorge.

Para o prefeito Lucas Sia, o show é uma ótima oportunidade para reunir os amigos. “O mês de abril está cheio de atrações para todos os gostos e estilos musicais. E o Sons da Praça foi pensado para valorizar a cultura jovem do nosso município”, comenta.

ATRAÇÕES

O evento contará com a presença de Fuentes Music & iCUST, e outros convidados especiais. Trarão como principal gênero o “house music”, que começou a ser inserido nos clubes da periferia de Chicago na década de 80 e é conhecido pela energia contagiante até hoje.

De acordo com Fuentes, o house music conquistou fãs em todo o mundo. “Independente de classe social, cor ou gênero, as pessoas se reúnem para apreciar os beats. Pensando nisso, o Sons da Praça é um movimento cultural visando interação social com a música eletrônica”, diz o organizador.

Além das atrações musicais, o evento também terá uma exposição de tatuagens e artes.

75 ANOS: CONFIRA OS PRÓXIMOS EVENTOS

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros