Show “Divas” com Camila Fran Lima – Quinteto Traz Protagonismo e Representatividade ao 23º Festival de Inverno de Amparo

Hoje quarta-feira, 17 de julho, às 20h, a Concha Acústica na Praça Pádua Salles em Amparo será palco de um evento emocionante e inclusivo: o Show “Divas” com Camila Fran Lima – Quinteto. Este espetáculo integra a programação do 23º Festival de Inverno de Amparo e promete encantar o público com uma apresentação única e inspiradora.

Camila Fran Lima é uma cantora neuroatípica e ativista na causa da inclusão. Autista, ela utiliza seu talento e sua voz para trazer visibilidade e protagonismo às pessoas com deficiência. Sua participação no Festival de Inverno de Amparo não apenas destaca sua habilidade musical, mas também reforça a importância da representatividade e da inclusão em eventos culturais.

Quem teve a oportunidade de participar da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (PcD), em setembro de 2023, já conhece o talento de Camila. Ela se apresentou voluntariamente na abertura do evento, emocionando e conquistando a todos com sua performance.

O Show “Divas” promete ser um momento memorável no festival, trazendo um repertório diversificado e cheio de energia, interpretado por Camila Fran Lima e seu quinteto. Este evento não só celebra a música, mas também reforça o compromisso com a inclusão e a diversidade, valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Serviço:

Evento: Show “Divas” com Camila Fran Lima – Quinteto

Data: 17 de julho, quarta-feira

Horário: 20h

Local: Concha Acústica (Praça Pádua Salles), Amparo

Programação: 23º Festival de Inverno de Amparo