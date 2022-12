Show do cantor gospel Fernandinho nesta sexta em Artur Nogueira

Apresentação gratuita acontece a partir das 20h, na Lagoa dos Pássaros, e integra programação de fim de ano da Prefeitura

Artur Nogueira sediará um show gratuito do cantor gospel Fernandinho, nesta sexta-feira (16). A apresentação integra a programação de fim de ano “Natal em Artur Nogueira – Tempo de Esperança e Renascimento”, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

A atração tem apoio e parceria do Conselho de Ministros Evangélicos de Artur Nogueira (Comean).

“É uma apresentação muito aguardada pela população, especialmente por aqueles moradores que apreciam o estilo gospel e músicas cristãs. Vamos todos celebrar o Natal com amor, paz e esperança”, frisou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Gratuito e aberto ao público, o show acontece a partir das 20h, na Lagoa dos Pássaros.

SOBRE FERNANDINHO

Fernando Jerônimo dos Santos Júnior, conhecido popularmente como Fernandinho, é um cantor brasileiro de música cristã contemporânea, compositor e pastor evangélico.

Fernandinho coleciona diversas músicas de sucesso, dentre elas Faz Chover (2003); Todas as Coisas (2009); Grandes Coisas (2009); e etc.



ROSA DE SARON NO DOMINGO

Já no domingo (18), o público prestigia o show da Rosa de Saron – banda brasileira de rock cristão formada em 1988, na cidade de Campinas, conhecida por ter sido uma das precursoras do metal cristão no Brasil. Atualmente é formada por Bruno Faglioni, Rogério Feltrin, Eduardo Faro e Grevão.

A banda se apresenta em Artur Nogueira a partir das 20h, também na Lagoa dos Pássaros. O show será gratuito e aberto ao público.

Dentre as músicas de maiores sucessos do grupo estão Sem Você (2005); Sobre a Dúvida feat. Leonardo Gonçalves (2020); Te Louvo em Verdade (2008); Obrigada Por Estar Aqui (2005); e etc.