Show gratuito mistura rock com orquestra no Teatro de Jaguariúna

Quem gosta de uma boa música não pode perder a apresentação gratuita que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura trará para o Teatro Municipal Dona Zenaide neste sábado, dia 14. É a “Orquestra: que bicho é esse?”, da Camerata Jovem de Campinas que é formada por 25 instrumentistas de cordas, piano, guitarra/violão, baixo elétrico e bateria.

O show está marcado para começar às 20h e durante mais de uma hora o público poderá conferir as músicas de grandes bandas do rock dos anos 60, 70, 80 e 90 em arranjos especiais para orquestra.

Um dos diferenciais do projeto é que o público será convidado a participar da apresentação através da expressão corporal, explorando o corpo como instrumento de percussão, ajudando assim a compor o espetáculo.

Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início do show nas bilheterias do teatro. Serão distribuídos dois ingressos por pessoa. O teatro fica na R. Alfredo Bueno, 1151, Centro.