Shows de Fernandinho e Rosa de Saron reúnem 13 mil pessoas em Artur Nogueira

Artistas cristãos foram trazidos pela Prefeitura e abrilhantaram a programação “Natal em Artur Nogueira – Tempo de Esperança e Renascimento”

A Lagoa dos Pássaros foi palco de shows inesquecíveis neste final de semana. O cantor gospel Fernandinho e a banda cristã de rock Rosa de Saron abrilhantaram a programação de fim de ano “Natal em Artur Nogueira – Tempo de Esperança e Renascimento”, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

Foram dois dias de apresentações e mais de 13 mil pessoas reunidas, com visitantes de diversas cidades da região. As atrações foram gratuitas e tiveram apoio e parceria do Conselho de Ministros Evangélicos (Comean). O prefeito Lucas Sia (PSD) comemorou o sucesso dos shows.

“Foi lindo ver a energia dos artistas e, principalmente, a entrega do público. Artur Nogueira merece eventos como esse e que foram muito aguardados pela população cristã. Desejamos um final de ano feliz e repleto de esperança e amor às famílias nogueirenses”, disse.

As apresentações contaram com apoio da Secretaria Municipal de Segurança, por meio do departamento de Fiscalização e Postura, e da base móvel da Guarda Municipal – que garantiu a segurança e bem-estar dos presentes; e da Secretaria de Saúde, através da equipe de primeiros-socorros.

O público também se deliciou nas barracas da ampla praça de alimentação – montada no local pela Associação de Feirantes e Ambulantes. As opções eram variadas, e incluíam pasteis, espetinhos, lanches diversos, bebidas e muito mais.

FERNANDINHO

Fernando Jerônimo dos Santos Júnior, conhecido popularmente como Fernandinho, é um cantor brasileiro de música cristã contemporânea, compositor e pastor evangélico. Ele se apresentou na sexta-feira (16) e reuniu cerca de 10 mil pessoas.

Fernandinho coleciona diversas músicas de sucesso, dentre elas Faz Chover (2003); Todas as Coisas (2009); Grandes Coisas (2009); e etc.

ROSA DE SARON

Rosa de Saron é uma banda brasileira de rock cristão formada em 1988, na cidade de Campinas, conhecida por ter sido uma das precursoras do metal cristão no Brasil. Atualmente é formada por Bruno Faglioni, Rogério Feltrin, Eduardo Faro e Grevão.

A banda subiu ao palco no domingo (18) e contagiou as mais de 3 mil pessoas presentes, com clássicos como Sem Você (2005); Sobre a Dúvida feat. Leonardo Gonçalves (2020); Dançando na Chuva (2021); e muito mais.