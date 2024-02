Sicredi Dexis retoma assembleias após Carnaval

Prestação de contas da cooperativa está percorrendo as cidades das

regiões Centro e Centro Leste Paulista e as reuniões seguem até

março

Após pausa do período do Carnaval, na próxima semana serão retomadas

as assembleias de prestação de contas aos associados da Sicredi Dexis,

que estão sendo realizadas nos dois estados de atuação da cooperativa

de crédito — Paraná e São Paulo. As reuniões de núcleos tiveram

início em janeiro e seguem, simultaneamente, até 18 de março, com a

Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em Maringá (PR), em

20 de março.

No total, serão 112 assembleias nos dois estados, sendo 42 serão

realizadas nas regiões Centro e Centro Leste Paulista, onde a retomada

será na próxima terça-feira (20), em Ipeúna, e seguem até 22 nas

respectivas cidades de Mococa, Charqueada, Águas da Prata, Mogi Guaçu,

Leme, Santa Gertrudes, Iracemápolis, Itapira, Limeira Centro, Aguaí,

Centro, Estiva Gerbi e Vargem Grande do Sul. Itapira e Limeira, que

possuem duas agências da instituição financeira cooperativa,

realizarão duas assembleias.

ESTADO DE SÃO PAULO

Saiba as demais datas, horários, locais e municípios das regiões

Centro e Centro Leste Paulista que receberão as assembleias de

prestação de contas:

30/01/2024

18h

Araras

Havanna Eventos — Rua Alessandro Volta, 629-451 — Jardim Abolição —

Araras (SP)

31/01/2024

18h

Rio Claro Consolação

Grupo Ginástico de Rio Claro — Rua 2, 941 — Centro — Rio Claro (SP)

01/02/2024

18h

Rio Claro Espaço Dexis

Grupo Ginástico de Rio Claro — Rua 2, 941 — Centro — Rio Claro (SP)

05/02/2024

18h

São José do Rio Pardo

Avenida Brasil, 1030, São José do Rio Pardo (SP)

05/02/2024

18h

Conchal

Acico — Rua João Pessoa, 419 — Centro — Conchal (SP)

06/02/2024

18h

Espírito Santo do Pinhal

Clube de Campo Caco Velho

Rodovia Campinas/Águas da Prata, s/n — Zona Rural, Km 3,2 — Espírito

Santo do Pinhal (SP)

06/02/2024

18h

Engenheiro Coelho

Rua Júlio Cardoso de Moraes, 396 — Parque das Industrias —

Engenheiro Coelho (SP)

06/02/2024

18h

Itobi

Casa Marbela Eventos — Rod. Dep. Eduardo Vicente Nasser, s/n — Zona

Rural — Itobi (SP)

07/02/2024

18h

São João da Boa Vista Centro

Rua General Osório, 410 B — São Lázaro — São João da Boa Vista

(SP)

07/02/2024

18h

Cordeirópolis

Raliflores Eventos — Rod. Constante Peruchi, 02, Cascalho —

Cordeirópolis (SP)

07/02/2024

18h

Tapiratiba

Rua Thomas José Dias, 154 –Centro — Tapiratiba (SP)

08/02/2024

18h

São João da Boa Vista Mantiqueira

Rua General Osório, 410 B — São Lázaro — São João da Boa Vista

(SP)

08/02/2024

18h

Casa Branca

Eloana Prado Buffet — Rua André Pio, 445 — Centro — Casa Branca (SP)

08/02/2024

18h

Caconde

Chácara Bom Jesus — Vicinal Dr. Aristodemo Lello, Km 10 — Bom Jesus

— Caconde (SP)

20/02/2024

18h

Ipeúna

Salão Paroquial São Sebastião —

Rua 02, 248 — Centro — Ipeúna (SP)

20/02/2024

18h

Mococa

Vale Imperial I — Estrada Gentil Ferreira da Silva, s/n — Mococa (SP)

20/02/2024

18h

Charqueada

Rua Santa Cecília, 77 — Centro — Charqueada (SP)

20/02/2024

18h

Águas da Prata

Avenida Marginal Gelsio Grespan, 101 — Jardim Paineiras — São João

da Boa Vista (SP)

20/02/2024

18h

Mogi Guaçu

Rua José Bueno Ávila, 290 — Loteamento Parque Real Guaçu — Mogi

Guaçu (SP)

21/02/2024

18h

Leme

Salão Espaço Estações — Avenida Jambeiro Costa, 2862 — Leme (SP)

21/02/2024

18h

Santa Gertrudes

Buffet Ideal — Avenida Um, 119 — Centro — Santa Gertrudes (SP)

21/02/2024

18h

Iracemápolis

Rua José Emidio, 62 — Parque Dr. Dimas Cera Ometto — Iracemápolis

(SP)

21/02/2024

18h

Itapira

Rua Marechal Rondon, 60 — Nova Itapira — Itapira (SP)

21/02/2024

18h

Limeira Centro

Buffet Zarzuela — Rua José Jorge Rodrigues, 469 — Vila Nova —

Limeira (SP)

22/02/2024

18h

Aguaí

Rua Capitão Silva Borges, 388 — Centro — Aguaí (SP)

22/02/2024

18h

Itapira Centro

Rua Marechal Rondon, 60 — Nova Itapira — Itapira (SP)

22/02/2024

18h

Estiva Gerbi

Rua Alberto Caleffi Gerbi, 620 — Centro — Estiva Gerbi (SP)

22/02/2024

18h

Vargem Grande do Sul

Rua Santana, 354 — Vargem Grande do Sul (SP)

22/02/2024

18h

Limeira Vila Cidade Jardim

Buffet Zarzuela — Rua José Jorge Rodrigues, 469 — Vila Nova —

Limeira (SP)

26/02/2024

18h

São Sebastião da Grama

Chácara do Ike — Rua Ambrósio Rodrigues, s/n — Zona Rural — São

Sebastião da Grama (SP)

27/02/2024

18h

São Benedito das Areias

Rua Calimério Gomes, s/n — Centro — Distrito de São Benedito das

Areias — Mococa (SP)

27/02/2024

18h

Santa Cruz das Palmeiras/Tambaú

Buffet O Casarão — Avenida Ricardo Aparecido Bellomi, 735 — Jardim

Bela Vista — Santa Cruz das Palmeiras (SP)

27/02/2024

18h

Americana Cillo

Rua São Paulo, 310 — Jardim São Vito — Americana (SP)

27/02/2024

18h

Divinolândia

Sitio Vô Jordão — Rodovia SP-344, Km 276 — Divinolândia (SP)

28/02/2024

18h

Americana Centro

Rua São Paulo, 310 — Jardim São Vito — Americana (SP)

28/02/2024

18h

Mogi Mirim

Espaço Núcleo Eventos — Rua Laura Albani de Barros, 157 — Saúde —

Mogi Mirim (SP)

28/02/2024

18h

Santo Antônio do Jardim

Salão Paroquial — Praça João Pessoa, 78 — Centro — Santo Antônio

do Jardim (SP)

29/02/2024

18h

Santa Bárbara d’Oeste

Esporte Clube Barbarense — Avenida Monte Castelo, 850 — Centro —

Santa Bárbara d’Oeste (SP)

04/03/2024

18h

Piracicaba Avenida Independência

Beira Rio Palace Hotel — Rua Luiz de Queiroz, 51 — Centro —

Piracicaba (SP)

05/03/2024

18h

Piracicaba Vila Rezende

Beira Rio Palace Hotel — Rua Luiz de Queiroz, 51 — Centro —

Piracicaba (SP)

06/03/2024

18h

Piracicaba Santa Terezinha

Clube de Campo de Piracicaba (CCP) — Avenida Torquato da Silva Leitão,

297 — São Dimas — Piracicaba (SP)

07/03/2024

18h

Piracicaba Centro

Clube de Campo de Piracicaba (CCP) — Avenida Torquato da Silva Leitão,

297 — São Dimas — Piracicaba (SP)

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, completados

em setembro de 2023, e é a maior cooperativa do sistema Sicredi.

Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas

por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e

noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no

interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa

dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e 400 mil

associados — entre titulares, cotitulares e poupadores — que, como

são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o

crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde

atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais

de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Do total, 1,2 milhão de novas associações chegou nos últimos 12

meses — número que representa um crescimento de 14,6%. Por dia útil,

uma média de 4,8 mil pessoas chegaram ao Sicredi no último ano. O

aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa,

que hoje está presente em todo o Brasil em mais de 1.800 municípios.

Com 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os

estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300

produtos e serviços financeiros.