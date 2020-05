Sicredi lança programa online de desenvolvimento cooperativista para jovens líderes

A inclusão de jovens nas instituições financeiras cooperativas é um desafio global e nos últimos anos o Sicredi tem elaborado iniciativas para aproximar as novas gerações do setor. Para a formação contínua, a instituição lançou o programa online de desenvolvimento cooperativista para jovens líderes. O projeto é voltado às lideranças de 21 cooperativas, nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, que já possuem o Comitê Jovem implantado.

São 63 participantes do programa online que têm uma proximidade com o cooperativismo integrando ações desenvolvidas pelo Sicredi para incentivar a participação jovem. “Os comitês já implementados pelas cooperativas contam com 500 membros ativos e já reuniram mais de 10 mil jovens em eventos realizados. O principal objetivo é gerar inspiração e troca de experiências para o fomento de futuras lideranças. As iniciativas também contribuem para a renovação do quadro social e garantem a sustentabilidade do sistema”, afirma o presidente nacional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

O Programa Jovens Líderes Sicredi também irá explorar competências individuais necessárias em momentos de transformações, como as geradas pela Covid-19. O projeto ainda incentiva os participantes a planejar o futuro cooperativista no Brasil, em um contexto pós-pandemia. Em seguida, os futuros líderes serão desafiados a implantar as soluções desenvolvidas nas regiões onde as cooperativas atuam.

“Estamos vivendo um período que nos traz muitos desafios. Queremos mostrar para os nossos jovens líderes como encontrar oportunidades, aliando visão estratégica e responsabilidade social. Precisamos estar preparados para o novo cenário que encontraremos pós-pandemia, expandindo esse potencial gigantesco de colaboração e cooperativismo para toda a sociedade”, explica Dasenbrock.

Na abertura do programa online, o presidente do Sicredi realizou um bate-papo com os participantes e respondeu algumas dúvidas dos jovens sobre governança, sistema cooperativo, princípios e valores do líder e a pandemia. Na ocasião, Dasenbrock presenteou os participantes com o seu mais novo livro “Pés no chão”, que narra a trajetória do autor pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU).

Até o dia 27 de maio, serão realizadas diversas etapas preparatórias com conteúdo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do cooperativismo e sobre os possíveis desdobramentos e impactos da pandemia nos negócios e na economia. Na sequência, os participantes realização o planejamento, execução e apresentação dos projetos elaborados durante o programa, que é realizado em parceria com a Eureca, empresa do Grupo Anga.

Summit Jovem

Nos últimos três anos, a Central Sicredi PR/SP/RJ promoveu alguns eventos para desenvolver os jovens líderes. Realizado em 2018 e 2019, o Summit Jovem reuniu os integrantes dos Comitês para estimular o desenvolvimento de novas habilidades nos campos da criatividade e do empreendedorismo, com o objetivo de gerar impacto socioeconômico com projetos inspiradores.

A iniciativa busca proporcionar desafios para o desenvolvimento de uma liderança mais aberta e autônoma, com capacidade de protagonizar a mudança, seja na sua comunidade ou no mundo. A edição de 2020 do Summit Jovem foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

