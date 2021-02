Sicredi União PR/SP segue com assembleias de núcleo em São Paulo

Desde segunda-feira, 1º de fevereiro, os associados da Sicredi União PR/SP das regiões Centro e Leste Paulista começaram a se reunir para as assembleias de prestação de contas e deliberações sobre os rumos da instituição financeira cooperativa.

As primeiras reuniões aconteceram nos municípios de Araras, Caconde, Conchal, Divinolândia, Engenheiro Coelho, Leme, Mococa e Tapiratiba.

Na próxima semana, novas assembleias de núcleo serão realizadas, no dia 8, em São Benedito das Areias e Rio Claro.

No dia 9 de fevereiro será a vez das cidades de Casa Branca e Santa Gertrudes. São José do Rio Pardo e Cordeirópolis realizam suas reuniões no dia seguinte (10).

Itobi e a agência de Centro de Limeira fazem suas assembleias na quinta, dia 11 de fevereiro.

Após uma pausa na semana do Carnaval, as reuniões reiniciam em 23 e 24 de fevereiro em duas agências de Piracicaba: Santa Terezinha e Centro.

As assembleias de prestação de contas terminarão em 9 abril. As reuniões estão acontecendo sempre às 17h em todos os municípios em que a cooperativa tem agências – a programação de dias, horários e cidades está disponível em Assembleias | Sicredi União.

No total, serão 110 assembleias de núcleo, sendo uma para cada agência. As primeiras reuniões começaram pelas agências em cidades do Norte e Noroeste do Estado do Paraná, em 14 de janeiro.

Os eventos acontecerão presencialmente, com apenas dez convidados por núcleo, respeitando o distanciamento social e os decretos municipais referentes à concentração de pessoas. Todos os participantes deverão utilizar máscara e será disponibilizado álcool em gel.

Para garantir o cumprimento dos decretos e dos protocolos sanitários, os associados deverão confirmar a participação junto aos gerentes de cada agência.

Em São Paulo, as apresentações serão conduzidas pelo presidente, Wellington Ferreira, e pelo diretor-executivo, Rogério Machado.

Durante as apresentações, alguns importantes indicadores e resultados galgados pela cooperativa são disponibilizados aos associados. Um deles é que a Sicredi União PR/SP terminou o ciclo estratégico 2016-2020 cumprindo todos os objetivos, entre eles o de ter 110 agências e o de ser uma das três maiores cooperativas de crédito do Brasil.

RESULTADOS

Entre os resultados está a distribuição de R$ 16,27 milhões aos associados, entre remuneração do capital social e participação proporcional aos negócios com a cooperativa. Outra conquista foi que os ativos totais atingiram R$ 7,4 bilhões, 43% a mais do que o ano anterior. As operações de crédito chegaram a R$ 3,1 bilhões, um crescimento de 23%. Já o patrimônio líquido alcançou R$ 565 milhões, o que representa 109% do estipulado no planejamento estratégico.

“Foi o melhor resultado da história da cooperativa, que tem 35 anos. Estivemos ao lado dos associados que precisaram de crédito neste período de pandemia e dos produtores rurais, que puderam financiar equipamentos, maquinários e a expansão dos seus negócios. Também realizamos programas sociais que contribuem com a geração de renda, a educação e a sustentabilidade”, disse Wellington Ferreira.

Além da apresentação dos resultados referentes a 2020, como operações de crédito, ativos e patrimônio líquido, e dos objetivos para 2021, nas assembleias será definida a destinação dos resultados e dos recursos do Fates, haverá eleição do Conselho Fiscal e será apresentada a aquisição de bens imóveis.

“As assembleias são uma oportunidade ímpar para apresentar os resultados e o planejamento da atuação e crescimento da cooperativa. Assim os associados têm voz e podem exercer seu papel de dono do negócio. É um processo democrático e transparente”, pontuou o presidente.

Após as reuniões de núcleo, será realizada em 12 de abril a Assembleia Geral Ordinária (AGO), ratificando as decisões junto aos representantes dos 139 núcleos da instituição.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,8 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

