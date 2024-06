SIG de Pedreira captura autor de tentativa de homicídio

Crime ocorreu em 2001 na cidade de Sumaré e a Polícia Civil informou que o indivíduo estava morando em Pedreira há mais 10 anos

Na manhã desta sexta-feira, dia 21, por volta das 06h00, os policiais civis do SIG da Delegacia de Polícia de Pedreira receberam informações através do Setor de Inteligência de quem um indivíduo com pelo menos seis passagens pela Polícia estaria escondido em uma chácara no Jardim Náutico Represa na Zona Rural da cidade.

Diante das informações os policiais civis com apoio Tático e Operacional da Guarda Municipal de Pedreira foram até o local e após um cerco o indivíduo foi localizado.

De acordo com os policiais civis o indivíduo tem passagem por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ele ficará recolhido e à disposição da Justiça.

Fonte Jornal A Noticia