Simples gesto, grande impacto: Entidades de Jaguariúna são apoiadas pelo Instituto Credicitrus

“É muito gratificante ver a alegria que um simples gesto pode fazer”, afirma o gerente da Credicitrus de Campinas, SP, Rogério Bassetto; sobre as doações feitas à comunidade de Jaguariúna que, no dia 24 de julho, inaugurou sua unidade de atendimento na cidade.

Desde que se fez presente no município, os colaboradores da cooperativa mapearam 3 instituições que estavam sofrendo severos impactos financeiros por conta da pandemia, e contou com o Instituto Credicitrus para movimentar uma ação de apoio pontual e emergencial a essas entidades.

Os recursos direcionados a essa ação são provenientes das campanhas de seguros da Credicitrus, cuja bonificação, que seria dos colaboradores, foi dada de presente para fortalecer as iniciativas do Instituto. O valor soma R$15 mil, suficiente para contribuir com 9 ações sociais de instituições localizadas na área de atuação da Credicitrus, levando realizações de verdadeiro impacto a quem mais precisa.

Dentre essas entidades, três do município de Jaguariúna, SP; foram contempladas. Rogério explica que, quando começou a fazer a prospecção das doações, achou que apenas uma instituição seria contemplada. Mas, ao se aproximar da comunidade, ele notou que os recursos poderiam contribuir com muito mais causas e pessoas.

“Decidimos fazer o possível para ajudar, e não pelo ato em si, mas pela responsabilidade social que o Cooperativismo agrega à nossa vida. Eu venho do mercado financeiro, mas é a Credicitrus que me mostrou que, além do desenvolvimento dos nossos cooperados, parte do que a gente gera fica na comunidade. É gratificante para todos”, afirma o gerente.

A agente de atendimento da unidade de Jaguariúna, Eliane Sisti, concorda com Rogério: “Antes mesmo de chegarmos nessa cidade, já estávamos nos preocupando com o bem-estar das pessoas. Esse apoio às instituições me aproximou da comunidade e me fez aprender como a ajuda é importante, ainda mais nessa época”.

Pelo apoio, a transformação

Três instituições sociais de Jaguariúna foram contempladas com as doações do Instituto Credicitrus. Uma delas é a Associação Carisma, que há 21 anos atua no tratamento de pessoas com dependência química. Para contribuir com o dia-a-dia da entidade, o Instituto Credicitrus doou insumos alimentícios e produtos de higiene pessoal.

“Temos dificuldades em arrecadar doações porque a sociedade não reconhece esse tipo de trabalho. Mas rapidamente a Credicitrus nos direcionou uma doação de grande valia para atender nossas necessidades imediatas. Essa doação veio em um momento muito importante, impactou nossa instituição garantindo alimento pelos próximos 2 meses”, agradece o presidente da Instituição, Edemir Bonfim de Vasconcelos.

Na APAE Jaguariúna, a doação do Instituto Credicitrus focou em cestas básicas e produtos de higiene e proteção pessoal, para amparar as famílias e os atendidos. “Temos algumas despesas que não estamos dando conta de pagar e o Instituto Credicitrus foi muito importante para garantir que a segurança e o bem-estar cheguem aos nossos atendidos que estão em casa. Meu muito obrigado por essa contribuição”, salienta o presidente da APAE, Nelson Roberto Patrocínio da Silva.

Já para o Lar Feliz, que atende crianças em situação e vulnerabilidade social, o apoio veio em forma de um armário de aço com fechamento a chave, para promover mais organização na cozinha da instituição: “Guardamos nossos mantimentos e outros produtos importantes para a nossa rotina, deixando a cozinha muito mais organizada e segura. Estamos muito gratos com essa contribuição”, afirma Adriana Vaz, responsável pelo Marketing da instituição.

Estes gestos podem até parecer pequenos e pontuais, mas demonstram o cuidado que nós, do Instituto Credicitrus temos em ouvir e entender a realidade de cada causa, contribuindo com o que elas realmente precisam naquele momento.

Com mais essa ação, demostramos a nossa força e o nosso compromisso com ações de combate à pandemia da Covid-19. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores da Credicitrus, que não pensaram duas vezes ao abrir mão dessa bonificação por vendas, para levar mais vida e oportunidade às pessoas mais carentes.

O Instituto Credicitrus

Foi fundado em 28 de agosto de 2019, com o propósito desenvolver e apoiar ações educacionais, sociais e culturais na comunidade, incentivar o consumo sustentável, a geração de energia limpa e renovável e a sustentabilidade ambiental por meio de estratégias inovadoras ligadas ao cooperativismo.