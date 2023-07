Sindicato manifesta contra empresa BRASFOOD de fornecimento de merenda escolar e impasses no pagamento de profissionais em Santo Antônio de Posse

Reportagem: Susi Baião

Na manhã desta quinta-feira, (20), representantes do SINTERCAMP – Sindicato dos Trabalhadores em Refeições de Campinas e Região, fizeram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura de Santo Antônio de Posse. O motivo do protesto é o fornecimento de refeições escolares (merenda escolar) realizadas pela empresa BRASFOOD, que está enfrentando questionamentos quanto aos impasses referentes ao pagamento de seus profissionais.

Segundo o sindicato, a empresa BRASFOOD é vista como uma sucessão da antiga empresa prestadora de serviços, Bonizzoni, ou seja, faz parte do mesmo grupo empresarial. A preocupação dos trabalhadores está relacionada às mudanças ocorridas após a troca da empresa contratada para o fornecimento de merenda escolar.

Os manifestantes alegam que a BRASFOOD está suprindo benefícios, como a assistência médica, e também alterando a forma de remuneração dos profissionais, passando a adotar o pagamento por hora trabalhada, o que contraria a efetivação coletiva que prevê o pagamento por salário mensal.

Durante o manifesto, representantes do sindicato foram recebidos pelo secretário de governo e pelo procurador do município, que garantiram a notificação da empresa BRASFOOD. Esta notificação, que será publicada no Diário Oficial do município, concederá à empresa um prazo de cinco dias para se manifestar a respeito dos impasses levantados pelos trabalhadores.

Em meio à polêmica e ao contexto de descontentamento dos profissionais da educação, a Prefeitura de Santo Antonio de Posse emitiu uma nota pública informando que a situação está sendo investigada e que estão dispostos a intermediar a questão entre as partes para buscar uma solução o mais breve possível. Uma nova reunião foi agendada para o dia 1º de agosto para tratar especificamente dos problemas apresentados pelo sindicato e buscar uma resolução definitiva.