Sinfônica de Campinas realizará concerto gratuito em Vinhedo no dia 9 de março

Crédito: Ana Clara Miranda

Além de homenagear o Dia Internacional da Mulher, concerto também vai celebrar os 110 anos da Paróquia Sant’ana e os 70 anos de emancipação de Vinhedo

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresenta concerto, na Igreja Matriz de Sant´Ana em Vinhedo. A apresentação será no sábado, 9 de março, às 19h30, com a regência da maestrina Priscila Bomfim e da solista Camila Provenzale. A entrada é franca.

Esse concerto também celebrará os 110 anos da Paróquia Sant’ana e os 70 anos de emancipação do município de Vinhedo. O programa contém as obras “Les nuits d’été op.7”, de Hector Berlioz, para solista e Orquestra, e a Sinfonia nr.29 em Lá Maior, K.201, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Priscila Bomfim

Além de seu reconhecido trabalho como pianista, Priscila tem desenvolvido ampla e crescente carreira como regente, realizando concertos com as principais orquestras sinfônicas do país, como a Orquestra Sinfônica Brasileira – OSB (RJ), Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – Ospa (RS), Orquestra do Theatro São Pedro (SP), Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (SP) e a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde trabalha há longos anos em suas produções de ópera.

É regente da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, orquestra formada por alunas da rede pública do Rio de Janeiro e foi a primeira mulher a reger uma ópera na temporada oficial do Theatro Municipal do RJ.

Tem no currículo a direção musical e regência das óperas Eugene Onegin (Tchaikovsky), Cendrillon (Pauline Viardot), Orphèe (Philip Glass), Larilá (arrigo Barnabé), Dadá (Armando Lôbo), Protocolares (Mário Ferraro), Armida Abbandonata e Serse (Handel), Arianna a Naxos (Haydn), El barberillo de lavapiés (Barbieri), La Belle Hélène e Os Contos de Hoffmann (Offenbach), além das obras Pierrot Lunaire (Schoenberg) e Le Vin Herbé (Frank Martin).

Priscila nasceu em Portugal, onde iniciou seus estudos musicais, e é Mestre em piano pela UFRJ, com um relevante trabalho de leitura à primeira vista ao piano.

Camila Provenzale

Ítalo-brasileira, nascida em São Paulo e residente em Zurique, Camila tem cantado com grandes orquestras e em importantes Salas de Concertos e Casas de Ópera pelo mundo.

Foi laureada em vários concursos dentre eles o Concurso Internacional de Canto Neue Stimmen na Alemanha, o Concurso Maria Callas no Brasil e o Concurso Paris Opera no Théatre des Champs-Elysées.

Cantou com a Orquestra Sinfônica de Viena sob regência de Paolo Carignani no Festival de Ópera de Bregenz, fez seu debut na França em 2017 como Condessa de Almaviva (As Bodas de Fígaro) na ópera de Toulon, mesmo ano em que cantou as Bachianas Brasileiras n. 5 de Villa-Lobos no Teatro Real de Madrid.

Em 2018 e 2019 foi regularmente convidada a cantar com Plácido Domingo em concertos em Ljubliana, Strasbourg, Valencia, Boston e Aarhus. Desde então, Camila interpretou vários papéis como Donna Anna (Don Giovanni) no Théâtre des Champs-Elysées, Paris; Hanna Glawari (Die Lustige Witwe) no Theatro Municipal de São Paulo; Mariana Alcoforado na estreia mundial da Ópera Monodrama Cartas Portuguesas de João Guilherme Ripper com a Osesp na Sala São Paulo; Fiordiligi (Cosí fan tutte) no Garsington Opera Festival em Londres; Pamina (A Flauta Mágica) no Teatro Solís de Montevideo e Palácio das Artes em Belo Horizonte; Bachianas n. 5 (Villa Lobos) com o K Ensemble em Dubai para a Cartier Foundation entre outros. Foi aclamada pela crítica internacional por suas performances como Micaela (Carmen, Bizet) com a Opera North Company na Inglaterra.

É reconhecida por sua musicalidade singular também no repertório sinfônico, tendo cantado todas as sinfonias de Mahler, Carmina Burana e muitas obras de Beethoven, Mozart, Villa-Lobos bem como compositores contemporâneos como Edino Krieger, João Guilherme Ripper entre outros.

Em 2022 e 2023, em celebração aos 200 anos da independência do Brasil, se apresentou com o projeto Villa-Lobos Amazon Forest Suíte em vários países com a Ópera de Rouen, Santa Cecília Orchestra, Philharmonie de Paris, Barbican-British Symphony Orchestra, e com a OSESP no Carnegie Hall.

As próximas performances incluem concertos com as orquestras de Luxemburgo, Frankfurt e Barcelona. Também em 2024, Camila canta Micaëla/Camen no Theatro Municipal de São Paulo e fará suas estreias como Cio-Cio-San em Madame Butterfly de Puccini e como solista na obra Vier Letzte Lieder de Strauss.

Serviço

Concerto da OSMC em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, aos 110 anos da Paróquia Sant´Ana e aos 70 anos de emancipação do município de Vinhedo

Dia: 9/3/2024 (sábado)

Hora: 19h30

Local: Igreja Matriz de Sant’Ana

Praça de Santana, Centro, Vinhedo

Entrada gratuita