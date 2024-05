Sinfônica se apresenta com maestro convidado neste sábado, no Castro Mendes

Concerto com a Sétima Sinfonia de Mahler terá a regência de Miguel Campos Neto; ingressos à venda

Programa da Sinfônica expõe o ponto mais avançado do modernismo de Mahler

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresenta neste sábado, dia 18 de maio, às 20h, no Teatro Municipal Castro Mendes, a Sétima Sinfonia de Mahler, com regência do maestro convidado Miguel Campos Neto. Os ingressos estão à venda no site do teatro www.teatrocastromendes.com.br .

O maestro Miguel Campos Neto já regeu em locais como o Teatro da Paz de Belém, no auditório da ONU em Nova Iorque, e venceu vários concursos (como o primeiro lugar do MTNA, Prêmio Zoltan Szekely, entre outros).

O repertório traz a Sétima Sinfonia, que também é conhecida como a ‘Canção da Noite’ e foi escrita entre 1904 e 1905. Ela é considerada o ponto mais avançado do modernismo de Mahler. A sinfonia estreou em Praga em 19 de setembro de 1908, tendo como regente o próprio Mahler e executada pela Orquestra Filarmônica Checa.

Sobre o maestro

Possui Graduação em Violino – University of Missouri-Columbia (2002), Mestrado em Regência – The New School (2007) e Mestrado em Violino – University of New Mexico (2004). Atualmente é regente titular da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, da Orquestra Jovem Vale Música e da Orquestra Sinfônica Altino Pimenta. É professor na Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Regência.

Em Nova York, foi cofundador da Chelsea Symphony e por quatro anos foi também seu regente titular, retornando como convidado para reger um concerto especial em comemoração aos 10 anos de fundação da orquestra. Serviu também por 12 anos como regente titular da orquestra Jovem Vale Música e continua sua relação com esta orquestra como maestro convidado. Com atuações nos dois festivais de ópera mais importantes do Brasil (Manaus e Belém), ele já acumula um notável repertório operístico, e contabiliza 6 lançamentos em DVD de óperas totalmente encenadas e concertos líricos.

Sobre Gustav Mahler

É visto como um dos maiores compositores do período romântico, responsável por estabelecer uma ponte entre a música do século 19 com a música do período moderno, como também por suas grandes sinfonias e ciclo de canções sinfônicas.

Programa

Mahler, Gustav

Sinfonia nº7

Movimentos

Langsam. Nicht Schleppend.-Allegro Risoluto, ma non troppo.

Nachtmusik. Allegro moderato-Molto moderato

Scherzo. Schatenchaft. Fliessender aber nicht schnell.- Trio.

Nachtmusik. Andante amoroso. Aufschwung.

Rondo-Finale. Allegro Ordinario.-Allegro moderato ma energico.

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas – Série Oficial Carlos Gomes

Dia: 18/5 (sábado)

Hora: 20h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes – Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial, Campinas

Ingressos R$ 20 e R$10

Nas bilheterias do teatro ou no site abaixo

www.teatrocastromendes.com.br