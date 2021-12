A SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho acontecerá no formato on-line, em Amparo, na próxima semana.

As palestras serão exibidas pelo canal do Youtube da Prefeitura de Amparo, através de links que serão para os servidores.

Neste ano, os temas serão Covid-19, com Marina Leitão David e Luis Guidi, da Secretaria de Saúde; Álcool e Drogas, com a enfermeira e coordenadora do CAPS/AD, Tamara Raquel do Amaral; ergonomia, com o engenheiro de Segurança do Trabalho, Sérgio Takashi Suzuqui e DST/Aids, com a enfermeira Maria Fernanda Silveira Corrêa Pinto e o psicólogo Jhonate Matos da Silva, do CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento.

O evento é organizado pela CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.