SISTEMA DE CÂMERAS OCR DE JAGUARIÚNA SOLUCIONA DUAS OCORRÊNCIAS COM VEÍCULOS NESTA TERÇA

Nesta terça-feira, dia 23 de julho, duas ocorrências policiais comprovaram mais uma vez a eficiência do novo sistema de câmeras de monitoramento de Jaguariúna, com tecnologia OCR, que possibilita o reconhecimento óptico de imagens e placas de veículos e o cruzamento de informações.

Numa das ocorrências, uma caminhonete com as placas clonadas foi identificada pelo sistema e apreendida pelos agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Jaguariúna. Tudo em menos de duas horas da notificação da ocorrência.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, Edgard Mello do Prado Filho, o veículo foi apreendido e um homem foi preso em flagrante pelo crime.

Em outra ocorrência, um veículo SUV, que havia sido furtado, também foi identificado pelas câmeras OCR de Jaguariúna. O carro acabou sendo abandonado na Rua Amazonas, sendo em seguida devolvido ao seu proprietário.

“Esses casos comprovam a efetividade do sistema OCR, que facilita a identificação de práticas criminosas e de possíveis suspeitos, agilizando a recuperação dos produtos de crimes”, completa o secretário de Segurança.

Com o novo sistema OCR (sigla em inglês para Optical Character Recognition), Jaguariúna também passou a integrar os sistemas de “Muralha Digital” regional, Cortex (do Ministério da Justiça) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), garantindo assim mais agilidade e eficiência na comunicação entre as forças de segurança.

Foto: divulgação