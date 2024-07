Site da ACE tem novo serviço: consulta grátis do CPF pelo Consumidor Positivo

O site da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) agora traz uma novidade: consultas do CPF gratuitas pelo portal Consumidor Positivo. O serviço pode ser acessado já na página inicial do site da ACE.

A consulta do CPF é grátis, sendo necessário que o interessado tenha uma conta de e-mail, o que faz parte da proteção da informação que será gerada.

Depois de criar uma conta com senha, acesse MEU CPF e receberá informações como Dívidas Negativadas, Contas e Pagamentos e Quem consultou o meu CPF. É possível ainda consultar o Score do CPF: quanto mais alto o número do Score, mais chance de seu crédito ser aprovado e de você ser um bom pagador. Já, se seu Score mostrar um número baixo e uma coloração do amarelo para o alaranjado, significa que você está com a situação de crédito comprometida ou em risco.

Serviço de utilidade púbica, a consulta pelo Consumidor Positivo também está disponível pelo Aplicativo ACE Holambra. A gratuidade do serviço é exclusiva pelos canais online.