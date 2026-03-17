Situação financeira de bares e restaurantes da região de Campinas piora em janeiro

Levantamento da Abrasel mostra que 60% dos estabelecimentos tiveram faturamento menor em relação a dezembro do ano passado

Campinas, março de 2026 – O setor de alimentação fora do lar iniciou o ano sob impacto direto da perda de ritmo da economia. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 60% dos bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) apresentaram queda de receita em comparação a dezembro. No mesmo período, 24% registraram crescimento, enquanto 14% operaram com estabilidade.

A pesquisa também aponta que 43% das empresas operaram com lucro em janeiro, outros 17% registraram prejuízo e 40% tiveram estabilidade no primeiro mês do ano de 2026.

Além da diminuição da receita, o setor enfrenta dificuldades para recompor custos. Ainda segundo a pesquisa de Situação Econômica da RMC sobre os efeitos da inflação, 21% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar os preços nos últimos 12 meses, 69% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e 10% reajustaram acima da inflação. Já em relação ao endividamento, 26% dos estabelecimentos têm pagamentos em atraso. Entre as principais dívidas estão os impostos federais (47%), os empréstimos bancários (47%) e os serviços públicos como água, luz e gás (40%).

A limitação no repasse de preços, em um ambiente de consumo enfraquecido, intensifica a compressão das margens e amplia a vulnerabilidade financeira dos estabelecimentos. O contexto coincide com a queda de 0,7 ponto no Índice de Confiança Empresarial do setor de serviços em fevereiro, sinalizando maior cautela e expectativas mais moderadas para os próximos meses.

“O setor responde rapidamente às variações do consumo. Quando a renda das famílias perde força e o crédito fica mais caro, o impacto aparece de imediato no movimento dos estabelecimentos”, afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel. “O aumento do número de empresas operando no vermelho acende um alerta para o risco de um ciclo mais apertado no setor. Ainda assim, este é apenas o início de um ano que traz diversas oportunidades, como vários feriados e eleições, que podem ajudar a compensar um começo de ano mais fraco do que o esperado. Também teremos a Copa do Mundo no meio do ano, com horários de jogos do Brasil na primeira fase muito propícios para os estabelecimentos. Vai ser uma grande festa e uma oportunidade para aquecer o movimento”, conclui.

André Mandetta, presidente da Abrasel Campinas, diz que os números apresentados pela pesquisa para este início de ano merecem atenção por parte dos empresários. “Em dezembro do ano passado, 54% dos empresários da Região de Campinas operaram com lucro, em janeiro esse percentual caiu para 43%, o que é preocupante”, diz. Outro ponto que ele cita para apontar a dificuldade do setor é o emprego. “Tivemos fechamento de vagas formais em dezembro e janeiro, o que reforça o momento de dificuldade do setor”, acrescenta Mandetta.