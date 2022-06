Skank realiza show “Turnê da Despedida” na cidade de Campinas

O público da cidade de Campinas e de toda a região terá o privilégio de assistir um dos últimos shows da banda Skank. Promovendo a “Turnê da Despedida”, o Skank se apresenta no dia 05 de agosto, na Expo D. Pedro, a partir das 21h. A realização do evento é da Quinto Continente.

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Lounge, Pista e Pista Premium. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=BEDA77EF-6C68-4FD0-A02A-38A1791CD70A&dt=20220624182240, ou na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping.

Em quase 30 anos de história, a banda formada, em Belo Horizonte, cidade do Estado de Minas Gerais, tem 16 álbuns, com mais de 140 canções, sendo 29 delas entre as 100 mais tocadas do Brasil, 25 em trilhas de novela, e dois hits: “Garota Nacional”, em 1996, e “Vou deixar”, em 2004.

“Algo parecido”, single inédito lançado em 2018, passou dos 30 milhões de plays nas plataformas digitais em pouco mais de um ano. Mais recentemente divulgaram a música “Simplesmente”, lançada especialmente para acompanhar a “Turnê da Despedida”.

Em novembro de 2019, a banda anunciou a separação motivada pelos desejos individuais de seguir novos caminhos musicais e pessoais. Decisão definitiva? Só o tempo dirá. Esta será uma das últimas oportunidades de assistir a Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) tocando seus clássicos, juntos, em um mesmo palco.