OR – Solenidade entrega obras e melhorias em Eleutério em Itapira

No próximo domingo, dia 2 de fevereiro, serão entregues em Eleutério diversas obras e melhorias realizadas no bairro: Reforma do Centro de Educação Infantil ‘Maria Lici Rodrigues’, Reforma da EMEB ‘Joaquim Vieira’, Construção da nova Estrada em homenagem a “Pedro Nicioli” e recapeamento asfáltico de mais de 1,7 quilômetros lineares de ruas do bairro. A solenidade acontece na Praça Central do bairro a partir das 10h00.

Atendendo ao pedido dos próprios moradores foi iniciada no ano passado a construção da nova estrada que desvia os caminhões pesados do interior do bairro. A estrada tem 500 metros de extensão e liga a Estrada Municipal Valter Modena à estrada que vai para Sapucaí (MG).

Além da estrada, também foi retirada a galeria de tubos de concreto que já não suportavam o volume de água em épocas chuvosas e foi construída uma nova ponte com extensão de nove metros e sete de largura.

O programa de recapeamento asfáltico realizado no bairro atendeu 13 ruas: Rua José de Oliveira Serra, Rua Francisco Torres Peralta, Rua Antonio Moises, Avenida Elias Moises, Rua Luis Molinari, Rua Constantino Mazer, Rua 9 de Julho, Rua Jamir Moises, Rua Dona Eugenia Carmem Moises, Rua Antônio Sartoratto, Rua Romildo Colferai, Rua Antonio Ferracini e Rua Dr. Fernando Costa.

Ao todo foram pouco mais de 1,7 quilômetros lineares e mais de 12 mil metros quadrados de vias recapeadas.

Outro pedido dos moradores que foi atendido e será entregue no domingo é a mudança do Centro de Educação Infantil ‘Maria Lici Rodrigues’ para o prédio onde funcionava o Centro Comunitário.

No prédio novo foram feitos entelhamento metálico parcial, calhas, divisórias em drywall, reparos elétricos, construção de muro no entorno e rampa no parque, construção de colunas e reforço estrutural, troca do revestimento do banheiro do berçário, cozinha e lavanderia, troca do piso, troca de todas as portas, colocação de gradil na entrada e rampa de acesso ao parque e pintura geral da unidade.

O CEI ‘Maria Lici’ atende atualmente 12 crianças com idade entre 0 e 3 anos e 11 meses. A unidade tem como gestora Ieda Natália Dias Geraldi e a equipe conta com seis professores, um funcionário de apoio e uma merendeira.

Na EMEB ‘Joaquim Vieira’ a reforma contemplou troca das telhas e ripas, pintura geral do prédio, reparos elétricos e hidráulicos, reforma do bebedouro, construção e pintura da quadra, conserto da escada da entrada da escola, construção de rampa de acessibilidade, piso podo tátil e banheiro acessível, reforma total dos banheiros e gramagem.

Na escola são atendidos 41 alunos do 1º ao 5º ano e mais 22 alunos de pré-escola. A equipe conta com a Gestora Luciana Nicolai Ramonda, Coordenadora do Fundamental Cleide Balbieri Dias, Coordenadora Infantil Adriana Delfino Sperança, seis professores, três funcionários de apoio e uma merendeira.

As reformas do CEI e da EMEB foram executadas com recursos próprios da Prefeitura.