Somos Todos Outubro Rosa realiza mais de 70 atendimentos

No último sábado, dia 16, em ocasião ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, a Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse realizou no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas uma grande ação dedicada a saúde da mulher, com foco na detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero.

Ao todo foram mais de 70 atendimentos, sendo 17 ultrassons, 35 pedidos de mamografias e 17 atendimentos com assistente social. Além disso, o evento contou com nutricionista e 69 coletas de papanicolau (exame preventivo de colo de útero).

Intitulado como “Outubro Rosa” o mês busca anualmente compartilhar informações e conscientização sobre o controle do câncer de mama, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Além do evento, a Secretaria Municipal da Saúde através das unidades PSF (Posto de Saúde da Família) e do Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas vem organizando diversas ações, enfatizando atividades que ampliem o acesso das mulheres quanto aos exames de avaliação de mama, mamografias, coleta de papanicolau e principalmente, ampliando o atendimento de ginecologia em todos os Postos de Saúde da Família, medida essa que visa sanar carência da especialidade vivenciada há anos pela população.

Matéria e Fotos: Anderson Oliveira

MTB: 0092086/SP