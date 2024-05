SOS RIO GRANDE DO SUL

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, neste momento, pede a ajuda de todos. O Prefeito Dr. Zeedivaldo e o Vice Adésio, juntamente com a primeira-dama e presidente de honra do Fundo Social, Dra. Ana Paula de Sousa, e seus departamentos e diretorias, estão se unindo para ajudar aqueles que mais necessitam! E neste momento, pedimos a ajuda de todos que possam contribuir.

Estamos recolhendo doações por meio do Fundo Social de Solidariedade, Guarda Municipal e Prefeitura para apoiar as vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. Junte-se a nós!

🙌 Itens que você pode doar:

* Itens de Higiene Pessoal

* Materiais de Limpeza Básicos

* Ração para Cães e Gatos

* Água Mineral

📍 Locais de Arrecadação:

* Sede da Assistência Social: Rua João Olivério de Moraes nº 331 – Bairro Jardim Brasil, das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 16h

* Paço Municipal: Rua Euzébio Batistela, 2000 – Bairro Parque das Indústrias, das 08 às 11:30h e das 13:00 às 17h

* Sede da Guarda Municipal: Rua Antônio Staoger, 881 – Centro, das 08 às 11:30h e das 13:00 às 17h

Todo o material arrecadado será destinado ao Fundo Social do Estado de São Paulo, que encaminhará as doações ao Rio Grande do Sul por meio de aeronaves cedidas pelas companhias aéreas, já que o transporte terrestre está prejudicado neste momento.

🤝 Sua contribuição faz a diferença! Juntos, podemos ajudar a reconstruir vidas.