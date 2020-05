SOV dá continuidade em trecho da Avenida Alíbio Caveanha

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) mantém em andamento as obras da segunda etapa da Avenida Alíbio Caveanha, no trecho custeado por recursos próprios da Prefeitura, na região dos Ypês.

Essa obra não tem relação com o trecho da Avenida Alíbio Caveanha do Jardim Novo, que recebe recursos financiados junto à Caixa Econômica Federal, através do programa Mobilidade Urbana.

No trecho custeado com recursos próprios, as obras se concentram no canal existente no Ypê Amarelo. Nos próximos dias devem ser implantadas as aduelas de concreto para que seja concluída a ligação da avenida até o bairro. Também está sendo construída parte da ciclovia e o recape nas duas marginais. O valor total dessa obra é de R$ 5.919.778,59.

A construção da Avenida Alíbio Caveanha oferece uma grande opção viária à região, sem falar nos benefícios que isso irá criar aos moradores dessa região e ao desenvolvimento do comércio e da indústria.