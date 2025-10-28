SP-107 será duplicada, terá pedágio e novo acesso à Expoflora

Trecho entre Santo Antônio de Posse e Artur Nogueira faz parte da Rota Mogiana e passará por obras de modernização e ampliação

A Rodovia Aziz Lian (SP-107), que conecta Santo Antônio de Posse, Holambra e Artur Nogueira, será completamente transformada nos próximos anos. O trecho foi incluído no projeto da Rota Mogiana, anunciado pelo Governo do Estado, e receberá obras de duplicação, remodelação de acessos e implantação de pedágios no modelo “free flow”.

Segundo publicação da CBN Campinas em 27 de outubro, o projeto prevê a duplicação da rodovia entre o cemitério de Santo Antônio de Posse e a entrada de Artur Nogueira, além da implantação de novos pontos de ônibus, retornos à esquerda e um retorno com ponte na altura do Veiling Holambra.

Outro destaque é a remodelação do trevo de acesso à Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), que será mantido no formato atual, porém com a duplicação das faixas de rolamento para melhorar o fluxo de veículos.

Em Holambra, onde ocorre anualmente a tradicional Expoflora, a rodovia ganhará pistas marginais e um viaduto exclusivo para acesso ao evento, o que deve facilitar a chegada dos milhares de visitantes que participam da festa todos os anos. As pistas marginais devem seguir até o km 38, beneficiando ainda empresas instaladas às margens da SP-107.

O projeto também prevê dois pedágios com sistema eletrônico “free flow”, instalados antes e depois do entroncamento com a SP-340. Embora os valores ainda não tenham sido divulgados, motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas estarão isentas, e os demais veículos terão descontos progressivos: 10% a partir da 11ª passagem e 20% a partir da 21ª, no mesmo mês e sentido.

As intervenções fazem parte da concessão da Rota Mogiana, que prevê mais de R$ 8,9 bilhões em investimentos em infraestrutura rodoviária no interior de São Paulo.