SP alcança o menor índice de ocupação de leitos desde o início da pandemia

O Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, e os Secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, Saúde, Jean Gorintcheyn, Agricultura, Gustavo Junqueira, e Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, apresentaram nesta sexta-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, as mais recentes informações acerca do enfrentamento da pandemia de coronavírus no estado, bem como as medidas de retomada da economia paulista.

Entre as boas notícias anunciada pelos membros do Governo paulista, destaque para os 3 milhões de testes diagnósticos de Covid-19 realizados, alcançando a média diária de 40 mil testes em todo o território paulista.

O vice-governador Rodrigo Garcia informou que não houve nenhuma regressão das regiões do estado em face do Plano SP. “Pela primeira vez em três meses, nenhuma região regrediu para etapas mais restritivas, com a maioria dos municípios do estado na fase amarela”, afirmou o Vice-Governador.

Também pela primeira vez desde o início da pandemia, todas as regiões paulistas exibem uma ocupação de leitos nos hospitais com índices abaixo dos 80%. “Nós não tivemos, na avaliação de hoje, nenhuma regressão no Plano São Paulo”, declarou Garcia, que também apontou quedas gerais nas taxas de ocupação hospitalar no estado. “Esses resultados mantêm a estabilização conquistada em cada uma das regiões. Hoje, 84 % da população de São Paulo está em áreas localizadas na fase amarela”, acrescentou.

O secretário Marco Vinholi, por sua vez, afirmou que “os índices anunciados hoje demonstram mais uma vez o caminho correto trilhado pelo Plano São Paulo. Hoje atingimos os melhores índices de ocupação de leitos de UTI na série histórica desde o início da pandemia. Isso significa um grande aumento no número de leitos de UTI em todo o estado. São 3655 respiradores até agora distribuídos, mais do que dobrando a nossa capacidade hospitalar ao longo desse processo”.

Esta já é a quarta semana seguida de queda nas taxas de internações pelo coronavírus. “Queda esta puxada pela capital, que depois abrangeu a RMSP e também ocorre no interior do estado agora”, afirmou Vinholi.

Outra boa notícia anunciada pela equipe do Governo do Estado é que a letalidade atingiu 3.9%, melhor índice da série histórica. Vinholi anunciou ainda evolução nos índices de ocupação de leitos de UTI em região que está na fase vermelha do Plano SP. Franca registra 78% agora, pela primeira vez abaixo dos 80% desde que veio para a fase vermelha, fruto do aumento de número de leitos na região.

“Esta evolução vai se dar de forma mais intensa ao longo da próxima semana, com os novos leitos na Santa Casa de Franca. Amanhã chegam mais 12 respiradores à Santa Casa de Franca, além de novos leitos em Ipoã, São Joaquim da Barra, Ituverava e Igarapava”, informou Vinholi.

No Vale do Ribeira também houve significativo aumento na capacidade hospitalar e queda na ocupação de leitos de UTI. As regiões que estão em laranja também tiveram evolução, como Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Grande São Paulo Norte e Grande São Paulo Oeste, com destaque para 20 novos leitos que entram agora na conta de São José do Rio Preto. “Quero registrar”, concluiu o secretário Vinholi, “uma melhora consolidada na capital, na Grande São Paulo e também no interior de forma mais intensa em algumas regiões, mas que ocorre em praticamente todas nesse momento. O Plano São Paulo segue com bons resultados, um exemplo de gestão da pandemia do coronavírus, aumentando as restrições quando necessário e diminuindo quando possível, como tem acontecido ao longo dessas últimas atualizações.”

Em isolamento residencial há três dias após testagem positiva para coronavírus, o Governador João Doria fez uma pequena participação por teleconferência na entrevista coletiva. Ele está assintomático e trabalha de forma remota.