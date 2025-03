SP libera R$ 10 milhões e eleva limite em linha de crédito para produtoras rurais

SP anuncia continuidade da linha de crédito exclusiva para mulheres agricultoras em 2025 e alterações nos valores de crédito disponibilizados

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo anuncia nesta segunda-feira (10) em sua sede, na capital paulista, as novas condições do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) Mulher Agro SP, linha de crédito exclusiva para mulheres agricultoras.

“Tivemos uma experiência muito positiva no ano passado, com o início da linha Feap Mulher Agro. A expectativa é de que, com mais recursos e a ampliação do teto, São Paulo continue a exercer o seu papel de vanguarda na produção de alimentos e com ampla representatividade feminina no campo”, acrescenta o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Guilherme Piai.

Condições

Além do crédito de R$ 10 milhões para operações de propriedades rurais lideradas por mulheres, o limite por produtora será elevado para estimular ainda mais os investimentos da força feminina no campo paulista, chegando a R$ 30 mil por CPF. A beneficiária tem até 84 meses e carência de até 12 meses.

Mulheres no agro

São mais de 10 milhões de mulheres rurais no estado de São Paulo, de acordo com um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. Cerca de 38,7% de toda a mão de obra agrícola do Brasil é feminina.

Serviço

A solicitação de adesão ao FEAP Mulher pode ser feita junto à Casa da Agricultura do seu munícipio, encontre a mais próxima em: https://www.cati.sp.gov.br/portal/institucional/enderecos?unidades=CAR-SP

Por telefone: (11) 5067-0125

E-mail: feapsaa@sp.gov.br

Fonte: Agência SP