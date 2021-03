SP suspende operação descida aos fins de semana no Sistema Anchieta-Imigrantes

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (19) a suspensão da operação descida aos finais de semana no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), quando mais faixas das rodovias ficam disponíveis ao tráfego de veículos em direção à Baixada Santista e às cidades do Litoral Sul. A medida visa desestimular o aumento do fluxo de veículos rumo às praias durante a fase emergencial do Plano São Paulo e passa a valer a partir de hoje, seguindo até 30 de março, com possibilidade de prorrogação.

A regulamentação do funcionamento do SAI neste período está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. É a primeira vez em 23 anos de concessão do Sistema Anchieta-Imigrante que a operação descida é suspensa.

“Queremos reafirmar, com esse cancelamento da operação descida, que quarentena não é férias. Nós faremos de tudo, com apoio dos prefeitos, para desestimular qualquer deslocamento de pessoas para o litoral de São Paulo e para outras cidades turísticas”, afirmou o Vice-Governador.

Durante o período da fase emergencial será mantida operação normal no SAI, conhecida como 5×5, quando três faixas das pistas Sul da Rodovia dos Imigrantes e duas pela Via Anchieta descem rumo à Baixada Santista; e três faixas das pistas Norte da Rodovias dos Imigrantes e duas da Via Anchieta sobem a serra em direção à capital e ao interior do Estado.

A iniciativa, que atende pedido dos prefeitos das cidades da região para conter o excesso de visitantes, foi adotada após rigorosas avaliações técnicas e de segurança viária para os usuários do sistema realizadas por técnicos da ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), da concessionária Ecovias e de representantes dos municípios da Baixada Santista e Litoral Sul.

“As rodovias são essenciais na logística e no transporte de produtos, por isso elas permanecem abertas, entretanto é nosso dever reforçar o pedido para que a população não faça viagens desnecessárias. Fiquem em casa”, ressalta o Secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

A ARTESP, em conjunto com a concessionária Ecovias, responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes, manterá todos os serviços de apoio e atendimento aos usuários que tenham necessidade de utilizar as rodovias. “O transporte rodoviário é considerado serviço essencial para garantir, principalmente, o escoamento da produção e o abastecimento comercial dos municípios. Mesmo com a operação normal no SAI, as equipes da concessionária continuam o trabalho de manutenção e fiscalização para dar condições de fluidez de tráfego e segurança aos usuários que precisam trafegar pelas rodovias”, explica o Diretor-Geral da ARTESP, Milton Persoli.

A ARTESP tem orientado os usuários a evitarem viagens desnecessárias e a adotarem as medidas de proteção. Além disso, a ARTESP e as concessionárias reforçam em mensagens nos painéis eletrônicos das rodovias sobre a importância do isolamento social como forma de conscientizar motoristas e passageiros a ficar em casa e contribuir de maneira decisiva para evitar a contaminação pela COVID-19.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera – Guarujá).

A operação descida (7×3) no Sistema Anchieta-Imigrantes, estabelecida como uma das obrigações contratuais da concessionária, é implantada pela concessionária Ecovias, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, sempre que o tráfego de veículos no trecho de serra no sentido à Baixada Santista atinge patamares superiores à capacidade das rodovias em operação normal (5×5). O parâmetro definido para montagem da operação é quando o movimento ultrapassa a marca de 5 mil veículos por hora, o que garante as condições de trafegabilidade, fluidez e segurança aos usuários do sistema.

Fluxo de veículos

A média do movimento de veículos no SAI em fins de semana (somando sexta-feira, sábado, domingo) em 2021 foi:

Descida: 198 mil veículos

Subida: 177 mil veículos

Nos últimos dois fins de semana (5 a 7 de março e 12 a 14 de março), como efeito das medidas do Plano São Paulo, o movimento reduziu em 35% em relação aos fins de semana anteriores, conforme média abaixo:

Descida: 130 mil veículos

Subida: 115 mil veículos