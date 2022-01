SP vacina 75% das crianças imunizadas no Brasil

*SP vacina 75% das crianças imunizadas no Brasil

_Dados do Consórcio de Imprensa mostram que 3 a cada 4 crianças no país são vacinadas no estado_

O Estado de São Paulo vacinou 75,8% das crianças imunizadas no Brasil contra a Covid-19 até segunda-feira (24), de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa. No estado, foram vacinadas 345,7 mil crianças de 5 a 11 anos, de um total de 456,1 mil em todo o país. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), São Paulo tem 20,7% da população brasileira nessa faixa etária.

São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a iniciar a vacinação infantil contra o coronavírus, no último dia 14, horas após receber doses pediátricas do imunizante da Pfizer por meio do Ministério da Saúde. Além disso, no dia 20, foi ampliada a vacinação dessa faixa etária com 8 milhões de doses de Coronavac para o estado, após aprovação do uso do imunizante pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O Governo do Estado lançou ontem o vacinômetro infantil, com dados da imunização de crianças de 5 a 11 anos, que está disponível no site Vacina Já, por meio do link https://www.vacinaja.sp.gov.br/. No site também é possível fazer o pré-cadastro para a vacinação deste público. Ele é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.

A vacinação em São Paulo irá acelerar nos próximos dias e a meta é que os municípios vacinem em três semanas todas as 4,3 milhões de crianças dessa faixa etária do estado com a dose inicial. A capacidade da vacinação infantil em São Paulo é de 250 mil crianças por dia, além dos jovens e adultos que já vêm sendo imunizados contra a COVID-19 nos 645 municípios.

O calendário de vacinação do Governo de São Paulo prevê a vacinação de crianças com idade entre 9 e 11 anos de 20 a 30 de janeiro. Entre 31 de janeiro e 10 de fevereiro, a campanha vai priorizar aquelas de 5 a 8 anos. O cronograma completo da vacinação infantil está disponível no site www.vacinaja.sp.gov.br. Demais informações também estão disponíveis no portal do Governo de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br).