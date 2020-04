SSM continuará serviço de higienização entre os dias 13 e 17 de abril

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais), com apoio da CGM (Guarda Civil Municipal) e da SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente), realizará a higienização em torno dos hospitais e pontos onde existe um grande fluxo de pessoas entre os dias 13 e 17 de abril.

Estão sendo utilizados no processo caminhões-pipa com capacidade para 5 mil litros de água com cloro, que estão sendo fornecidos pelo SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). O trabalho de higienização tem sido feito para evitar a propagação do novo coronavírus.

Serão higienizados o Hospital São Francisco, Santa Casa, AME (Ambulatório Médico de Especialidades), Hospital Municipal “Doutor Tabajara Ramos”, a sede da Secretaria de Saúde, rodoviária e terminal de ônibus na segunda e sexta-feira, dias 13 e 17.

Já na quarta-feira, dia 15, a SSM estará higienizando o entorno dos bancos da cidade, onde houve um grande aumento de circulação de pessoas em decorrência da liberação do auxílio emergencial do Governo Federal. A orientação é que a pessoas fiquem em casa e solicitem o auxílio pelo aplicativo disponibilizado pela Caixa.

Desde a segunda-feira, dia 30 de março, o serviço tem acontecido regularmente, higienizando vários pontos da cidade onde existem um grande tráfego de pessoas ou maior risco de contaminação