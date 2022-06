SSM fará exumação de restos mortais para liberar jazigos no cemitério Santo Antônio; familiares são convocados

A Secretaria de Serviços Municipais, por meio da Divisão de Administração Manutenção e Fiscalização (DAMF) – Setor de Cemitérios-, convocou mais de 200 famílias que têm parentes enterrados no Cemitério Santo Antônio em sepulturas de uso comum. O prazo de utilização venceu e as sepulturas serão disponibilizadas para novos enterros.

Por lei, a Prefeitura pode reutilizá-las a cada cinco anos (adultos) e três anos (infantil). Por isso, as exumações serão feitas na Quadra H do Setor 12 e em sepulturas comuns provisórias infantes na Quadra F do Setor 12 do Cemitério Santo Antônio. As datas das exumações serão agendas pelo setor competente.

Pela convocação, os familiares devem comparecer na administração do Cemitério Santo Antônio, localizado na Avenida Washington Luiz, nº 1.600, no Jardim Novo I, no período das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30 até o dia 22 de junho. No local, os responsáveis serão orientados sobre os procedimentos.

“Nos casos em que os responsáveis não são localizados a gente faz a exumação e enviamos a ossada para o Ossuário Geral não tendo mais como revê-las e não poderão ser futuramente transferidas para outra sepultura, por exemplo”, explicou Delma Cristina de Freitas Lima, diretora DAMF.