SSM FAZ APELO À POPULAÇÃO CONTRA O DESCARTE CLANDESTINO DE LIXO

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais) identificou, nos últimos dias, um ponto clandestino de descarte de lixo na cidade. O ponto fica entre o final da rua do Mirante e o Jardim Brasília (Zona Leste), em um terreno próximo à linha férrea. Segundo a SSM, uma passagem foi aberta no terreno para que os moradores daquela região pudessem transitar entre um bairro e outro sem, necessariamente, ter que atravessar a linha do trem. Porém, o acesso vem se transformando em um ponto de descarte de lixo residencial e de entulhos em geral. Na última terça-feira (12) uma equipe de limpeza esteve no local e retirou todo o lixo descartado clandestinamente no terreno. No entanto, a SSM faz um apelo à população, para que colabore e não contribua para que esta e outras áreas públicas tornem-se verdadeiros lixões a céu aberto.

Vale ressaltar que, de acordo com o cronograma de coleta da SSM, os caminhões de coleta de lixo residencial passam na Zona Leste três vezes na semana, às segundas, quartas e sextas. Já o caminhão de coleta de galhos e entulhos passa uma vez por mês nesta mesma região, não havendo assim, necessidade de descarte clandestino.