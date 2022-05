Stock Car: Mais curvas, menos retas. Hot Car comemora retorno ao Velocitta

Equipe paulista prevê “volta ao normal” para a etapa do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), entre os dias 13 e 15 de maio

Quem só olha para a paisagem do Autódromo Velocitta nem imagina que ali está presente uma das pistas mais desafiadoras do calendário da Stock Car Pro Series. E é a pista de Mogi Guaçu (SP) que vai receber a quarta etapa da temporada 2022 da principal categoria do automobilismo nacional neste fim de semana, entre os dias 13 e 15 de maio. Com 3.438 metros de extensão, o circuito tem subidas, descidas e muitas frenagens que o torna um dos mais técnicos, exigindo o máximo de máquinas e pilotos. Com isso em mente, as equipes têm que buscar o melhor acerto para o seu conjunto. A equipe Hot Car Competições vem trabalhando nisso desde o final da etapa história do GP do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), em abril.

Para a chefe de equipe Babi Rodrigues, o Velocitta tem um bom histórico para a equipe. “Finalmente vamos voltar aos circuitos mistos, já que tivemos as duas etapas em pistas bem rápidas, que foi o caso do anel externo de Goiânia e do Galeão, que também tinha essas características. O Lapenna tem ótimos resultados no Velocitta e vamos com tudo para entregar carros competitivos para os pilotos. Estamos ansiosos”, disse a única mulher a chefiar uma equipe na Stock Car em 40 anos de história.

Felipe Lapenna vê a volta aos “circuitos normais” como benéfica cara a equipe. “”Estou bastante animado para voltar às ‘pistas normais’, já que andamos em circuitos praticamente ‘ovais’ nas duas últimas e o nosso carro de reta não estava tão rápido.

Agora acredito que a gente volte ao ritmo da primeira etapa e brigar ali no top-10. O Velocitta é uma pista que eu costumo andar bem, então acho que vai ser muito bom”, disse o piloto do Chevrolet Cruze #110 da equipe paulista.

Para o gaúcho Tuca Antoniazi, pontuar e entregar o carro inteiro será o objetivo para a quarta etapa. “Na etapa do Velocitta eu quero marcar pontos e esse vai ser o meu principal objetivo. Eu tive alguns problemas nas últimas corridas e não consegui entregar o carro inteiro, então para essa é manter o carro inteiro até o final e pontuar”, disse Tuca, que comanda o carro #54.

A Stock Car Pro Series tem sua programação definida para o sábado (14) e domingo (15), com classificação prevista para o sábado e as duas corridas em sequência no domingo. Antes disso os pilotos terão duas sessões treinos livres, uma na sexta-feira e uma no sábado pela manhã.

Programação da Stock Car Pro Series no Velocitta:

Sexta-feira, 13 de maio

08h20 – Stock Car – Shakedown

11h05 – Stock Car – Treino de Rookie

14h10 – Stock Car – 1º Treino – 1º Grupo

14h50 – Stock Car – 1º Treino – 2º Grupo

Sábado, 14 de maio

10h30 – Stock Car – 2º Treino – 1º Grupo

11h10 – Stock Car – 2º Treino – 2º Grupo

13h25 – Stock Car – Classificação

Domingo, 15 de maio

13h40 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)